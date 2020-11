Salut inclou Masquefa entre les poblacions on fa cribratges massius de covid-19 a partir de dimarts

Salut impulsa cribratges intensius de COVID-19 en diferents municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Sud, entre els quals es troba Masquefa.

Els dispositius de testatge començaran el pròxim dilluns i dimarts s'allargaran diverses setmanes. Es faran, com és habitual en aquests testatges que fa ara Salut, per a majors de 16 anys, amb la voluntat de detectar la població asimptomàtica. Ahir, Salut també va anunciar test a Martorell a partir d'aquest divendres.

Les proves s'inscriuen en el marc de la nova estratègia del departament de Salut d'intensificar els cribratges poblacionals per frenar els casos de la covid-19 a Catalunya. Els cribratges intensius en diferents municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Sud afecten la població de Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Els Monjos, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. El dimarts 1 de desembre s'inicien els cribratges a Sant Sadurní d'Anoia, Masquefa, Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Gavà. I el 2 de desembre a Viladecans, tot i que es podrien ampliar a altres municipis.



L'1 de desembre, el cribratge s'inicia al casal d'Avis de Masquefa. Es farà de dilluns a divendres, de les 3 de la tarda a les 8 del vespre. Les proves van adreçades a la població que no té símptomes. Els que en tenen, les persones identificades com a contactes estrets d'un cas positiu per coronavirus i aquelles persones que se'ls hi ha realitzat qualsevol prova amb diagnòstic de covid-19 positiu en els darrers 3 mesos hauran de seguir els circuits habituals, fer-se la presa de mostres en el CAP o en el punt extern al CAP que li sigui informat.

El resultat de la prova es donarà al mateix moment (s'obté en 15 minuts) i també es podrà consultar a la plataforma La Meva Salut. Per evitar aglomeracions els dispositius de cribratge massiu estaran en funcionament diverses setmanes. És important presentar la targeta sanitària per facilitar els tràmits i no cal demanar cita prèvia.

El departament de Salut ha fet una crida a la ciutadania a participar activament en aquestes proves, que es fan per aturar l'extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones.