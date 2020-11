L’alcalde de Piera dimiteix abans que es voti la moció de censura

El fins ara alcalde de Piera, Jordi Madrid, ha presentat la dimissió del càrrec després que el partit soci de govern, Junts x Piera (JxP), hagi liderat un acord amb el PSC i el grup Ara és Demà (Comuns) per formar un govern alternatiu a través d´una moció de censura. Madrid se´n va, fa un pas al costat, com ha explicat, dolgut amb qui fins ara era «un amic i un home de confiança», tot i liderar una altra formació política.

Madrid ha explicat que el moviment de Junts, PSC i Ara és Demà es va portar d´amagat i que fins a tres vegades va demanar a Josep Llopart, líder de JxP, si tenien raó aquells que li deien que estaven preparant un govern alternatiu. Madrid assegura que Llopart li ho va negar cada vegada, tot i que en la darrera va admetre que n´estaven parlant.

El fins ara alcalde de Piera va presentar la dimissió dijous, després de presidir el que va ser el seu darrer ple, el dimecres dia 25. Assegura que «no veig motius per presentar la moció, però dimiteixo perquè he triat malament la persona de confiança». «Jo vaig ser un dels avaladors principals de Josep Llopart i que ara ho hagi trinxat tot és responsabilitat meva», ha afirmat. I ha afegit una segona causa per la dimissió: «La voluntat de preservar el projecte que tenim en marxa, i això va més enllà d´una persona». Per a Madrid «és un projecte que hem fet entre tots i és de tots» i que tenia en un horitzó proper, els exercicis 2021 i 2022, projectes il·lusionants. Entre d´altres, cita el de fer l´institut escola, les vies verdes d´Hostalets i de ca n´Aguilera, treure els voluminosos dels barris, aconseguir fer la variant, posar càmeres de seguretat a les entrades al poble, tirar endavant la construcció d´un nou camp de futbol, perquè l´actual és petit, construir el nou pavelló. A més a més també va indicar que calia canviar el sistema de neteja i el sistema de recollida de residus.

Tot i que l´alternativa de govern amb JxP, PSC i Ara és Demà (Comuns) està lligada, Madrid encara ha insistit que fa «un pas al costat perquè hi hagi un govern fort i cohesionat». Aquesta condició assegura que no es donarà si qui lidera la nova proposta és Josep Llopart, perquè a ell li ha demostrat que no pot generar confiança un home que ha conduït «una traïció», que és tal com Madrid defineix la moció de censura.

Madrid, mostrant-se dolgut, assegura que el seu somni és «fer un poble millor», mentre que el de Josep Llopart va dir que era «ser alcalde, al preu que sigui». El ple de la moció de censura, en principi, és previst per al dia 4 de desembre, a les 12 del migdia.

Madrid encara parlava de la seva sortida com una porta oberta a un govern sòlid i que generi noves confiances.