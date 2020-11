Els regidors de Montbui voten contra la corrupció pensant en l’exalcalde Romero

L´Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha aprovat per unanimitat una moció en contra de la corrupció política. L´acord es va prendre dijous passat, en el darrer ple celebrat, que era el primer en el qual ja no assistia l´exalcalde Teo Romero, condemnat per malversació i que tenia una sentència d´inhabilitació.

Els 12 membres del consistori assistents al ple, inclosos els 5 del PSC, el grup de Romero, van votar a favor d´una declaració presentada pels grups Ara Montbui i Som Montbui sobre la corrupció a Catalunya.

El ple va ser el primer des de l´any 1987 sense l´assistència del ja exalcalde socialista (1995-2019). Actualment, Romero era el cap del grup del PSC des de juny del 2019. Va renunciar a l´acta de regidor unes hores abans del ple. Romero està condemnat a dos anys de presó, a quatre d´inhabilitació i a retornar 21.000 euros per un delicte continuat de malversació durant la seva presidència al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Aquesta sentència contra Teo Romero, en paraules de l´alcalde Jesús Miguel Juárez, feia del tot necessària «la condemna d´aquests fets i un compromís sòlid contra aquestes pràctiques, que han caracteritzat una manera de fer política i un determinat moment històric». Juárez assegura que «l´Ajuntament de Santa Margarida de Montbui rebutja amb contundència els fets i les pràctiques condemnades». I afegeix que «els abusos de poder en benefici privat no poden quedar impunes».

La declaració aprovada per tots els grups del consistori incloïa diferents acords, com ara rebutjar la corrupció en totes les seves formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat democràtica, presidida per la dignitat i l´ètica. També es va aprovar unànimement prioritzar amb caràcter d´urgència la Comissió d´Estudi per a l´elaboració del Codi Ètic de Bon Govern per adoptar mesures que vetllin per l´ètica i la integritat institucional.

En la mateixa declaració s´insta a l´exercici de totes les accions judicials disponibles per defensar el nom de Santa Margarida de Montbui i es demana que s´estudiarà a la Comissió per a l´elaboració del Codi Ètic de Bon Govern la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seves modalitats: plaques commemoratives, estàtues o condecoracions.

La regidora de Som Montbui-ERC, Isabel Guerrero González, va explicar el compromís del seu partit en la lluita contra la corrupció, la importància de la declaració aprovada, i va mostrar-se convençuda de la necessitat de «passar pàgina entre totes i tots».

Per la seva banda, el portaveu del PSC al ple, Josep Palacios, va afirmar que «no és tan fàcil tirar endavant tot el que acordem avui, ja que pot portar crispació a determinats nivells. Però passem pàgina i encarem una nova etapa, amb renovació d´idees i nous projectes». Romero havia exercit un lideratge a nivell local i comarcal.