Arrenca la Fira de Nadal al centre d'Igualada, aquest cap de setmana

Les casetes de fusta de la Fira de Nadal tornaran a omplir el centre d'Igualada com ja és tradició. L'organització ha aconseguit adoptar les mesures de protecció necessàries i establir un control d'aforament per tal que la fira es pugui celebrar amb total seguretat.

Des d'aquest dissabte una trentena d'expositors de tota mena d'articles nadalencs estaran instal·lats a la Plaça de l'Ajuntament i a la Plaça Pius XII. En concret, la fira estarà oberta els dies 5, 6, 7 i 8, el cap de setmana 12 i 13 i el cap de setmana 19 i 20 de desembre, des de les 9h del matí fins a les 14:30h, i de les 16:30h a les 21h.

La Fira de Nadal està organitzada per Fira d'Igualada i l'Associació del Barri de la Font Vella, amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada, i ja s'ha consolidat com una fita imprescindible al calendari que cada any atrau persones d'arreu de la comarca que volen adquirir productes tradicionals nadalencs o regals d'artesania o alimentació per aquestes festes.