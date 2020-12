ERC obre el diàleg amb els partits de Piera per poder salvar l’alcaldia

El rellotge del compte enrere per al relleu a l´alcaldia i al govern de Piera corre. Divendres hauria de ser el dia per a la discussió de la moció de censura al fins ara alcalde, el republicà Jordi Madrid. Però la partida d´escacs és oberta en aquests moments. ERC ha iniciat converses amb tots els partits (ahir mateix al vespre els republicans estaven parlant amb altres formacions), pendents, això sí, que a la taula també hi vulgui seure Junts x Piera, el grup que lideraria la nova etapa a l´ajuntament pierenc al costat del PSC i Ara és demà (Comuns).

Si res no canvia d´aquí a divendres, Josep Llopart (Junts x Piera), actualment primer tinent d´alcalde i regidor d´Obres i Urbanisme, Empresa i Ocupació, i Sanitat, passarà a ser el nou alcalde de la població anoienca fins a final de mandat. La dimissió, la setmana passada, de l´actual alcalde, Jordi Madrid (ERC), ha remogut alguns escenaris. ERC ha anunciat que continua «forçant» que Junts s´assegui a parlar «per aconseguir una taula de negociació», segons han explicat fonts de la direcció republicana. «Entenem que la moció de Junts, PSC i Ara és demà ja no té sentit perquè Jordi Madrid ha presentat la seva dimissió i era un dels motius principals». Les mateix fonts indiquen que «volem preservar el projecte».

Junts x Piera i Josep Llopart lideren la formació d´un nou govern a Piera amb el suport del PSC i Ara és demà (Comuns). El trencament de Junts amb ERC no s´ha visualitzat al ple, però els postconvergents van emetre un comunicat en el que explicaven la formació del govern alternatiu.

En aquest escrit exposaven que el lideratge de l´actual alcalde estava qüestionat i el presentaven com un dels obstacles per continuar en el govern que han format fins ara. Agafant el contingut d´aquest escrit com a principal argument, ERC va reaccionar la setmana passada posant el càrrec de l´alcalde Jordi Madrid com a contrapartida a una hipotètica reconducció de l´actual pacte de govern. Madrid va explicar a l´últim ple (dimecres de la setmana passada) que renunciava al seu càrrec i l´endemà, dijous, va explicar-se en roda de premsa. Ell mateix va justificar la dimissió com un intent d´obrir el diàleg amb Junts x Piera, però va demanar que si s´havia de fer foc nou, també el fessin a la formació de Llopart.

Per a Madrid, el que fins ara havia estat el seu «amic» i «home de confiança» l´ha traït i, entén que si a partir d´ara ell no pot ser al davant de la política municipal tampoc hi pot haver Llopart. A més a més, va acusar el fins ara número 2 de l´Ajuntament de ser els responsable de bona part dels problemes de projecte encallats que se li han atribuït.

El PP, partit de l´oposició que fins ara no figura en cap combinació de govern, ahir va demanar en un escrit públic que no es formi un govern de tres partits que no tenen pràcticament cap ideari en comú i que els mou l´interès per governar.