Igualada reobre les dutxes públiques per a persones vulnerables de la ciutat

Igualada ha reobert les dutxes per a persones vulnerables amb necessitats higièniques. El servei estava tancat des de l'inici de la pandèmia. Tot i que el govern municipal de Junts x Igualada havia explicat inicialment que les dutxes s'obririen en un altre espai al barri del Rec, finalment la decisió ha estat tornar a posar en servei les dutxes del gimnàs del Centre Cívic Centre, que ja són les que s'havien destinat a aquest servei inicalment. El grup municipal Som-hi no entén com el servei ha estat 9 mesos tancat i assegura que el problema no era del local, sinó de voluntat política.

El grup Som-hi assegura que el canvi en el si del govern igualadí s'ha produït per la seva "denúncia pública" i manté que "l'Ajuntament ha fet marxa enrere i l'ha tornat a posar en funcionament el servei que està ubicat a l'Espai Cívic Centre". El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat en roda de premsa que "celebrem que s'hagi reobert el servei però lamentem que el govern de la ciutat hagi esperat prop de nou mesos a fer-ho i hagi calgut que nosaltres féssim una denúncia pública de la situació, cosa que ens sembla inacceptable i vergonyós. Ja s'ha posat en marxa i ja hi hagut usuaris que l'han fet servir i amb això ens quedem, amb haver pogut lluitar pels drets d'aquestes persones."



Crítica a la gestió del govern

Jordi Cuadras ha afegit que "lamentem les excuses que el govern de JxCat i la tinent d'alcalde Carme Riera han donat sobre aquesta qüestió. Primer va al·legar qüestions sanitàries i després va dir que s'estava preparant una reconfiguració del servei en un altre lloc. Vist que al final s'ha reobert a l'Espai Cívic Centre i amb el mateix funcionament, entenem que era una qüestió de voluntat i considerem que se'ns ha marejat amb unes explicacions que han demostrat no ser el motiu del tancament. Tampoc ens val l'excusa que es va tancar pel confinament, ja que després hi hi ha hagut diferents fases de desescalada i no s'havia reobert".

Cuadras recorda que el grup treballa per "una Igualada on tothom pugui viure amb dignitat i aquest és un servei que garanteix un dret tan bàsic com és el de mantenir una bona higiene personal, per això era incomprensible que estigués tancat quan cal, més que mai, que l'Ajuntament doni una resposta social a la crisi que vivim".

La regidora d'Igualada Som-hi Irene Gil ha posat el focus en el fet que "si aquest servei de dutxes és necessari a la nostra ciutat vol dir que és la punta de l'iceberg de la situació social per la qual passen persones que viuen en habitatges precaris i amb enormes dificultats per accedir als subministraments bàsics com l'aigua. Cal fer front a la situació en global i donar una resposta contundent a l'emergència social i habitacional d'Igualada, cosa que reclamem".

A més de fer la denúncia pública, Igualada Som-hi també ha treballat aquesta qüestió a través dels òrgans interns de l'Ajuntament com són la Comissió Informativa d'Acció Social i el Ple, on va portar-hi aquest tema reclamant acció i solucions al govern que, finalment, han arribat.