Òdena no acceptarà cap nou polígon més enllà de la zona de l'aeròdrom

Les forces municipals d'Òdena a Fons i Fem Òdena només veuen possible crear més sòl industrial al seu municipi a la zona del voltant de l'aeròdrom. Defensen que Can Morera i el Pla dels Ametllers quedin exclosos com a terrenys industrials en e futur Pla Director d'Activitats Econòmiques de la Conca d'Òdena (PDUAECO), que la Generalitat intenta portar endavant amb el consens dels ajuntaments d'Igualada i el seu entorn.

Aquest pla urbanístic està en la fase final del procés participatiu i aviat se n'haurien de fer públiques les conclusions. Però els dos grups, que podrien sumar una majoria al ple d'Òdena, han advertit que no acceptarien una proposta que contemplés transformar de sòl agrícola a industrial can Morera. De cara a la propera redacció del document d'aprovació inicial, els dos grups només accepten la inclusió en el debat de la zona a l'entorn de l'aeròdrom d'Òdena.



Creixement moderat a la vora de l'aeròdrom

En aquest sentit, ambdós forces creuen que un desenvolupament moderat al voltant de la zona de l'aeròdrom pot ser una oportunitat de dotar de valor aquell equipament i de generar noves activitats econòmiques al territori. Els grups municipals entenen que l'àmbit de l'Aeròdrom ha de mantenir i prioritzar el caràcter de "Parc Aeronàutic" previst en el PDUCO vigent, amb l'aposta d'esdevenir una instal·lació singular de país.

En un comunicat conjunt, les dues formacions indiquen que "estem davant de noves oportunitats d'activitat econòmica com els canvis de concepte, per exemple, amb l'e-mobilitat -que tot indica ens arribaran en els pròxims anys i dècades-". Com a possibilitat de futur desenvolupament econòmic també parlen de la tecnologia de drons i la mobilitat aero-terrestre elèctrica, que podrien ser una revolució. La ubicació de l'aeròdrom a escassos dos quilometres del Parc Motor de Castellolí també consideren que és un valor per aquest espai a desenvolupar.

Les dues formacions veuen aquests terrenys amb possibilitats d'esdevenir "un Parc Tecnològic d'aquesta nova e-mobilitat aero-terrestre en què, tant els drons, per l'entrega de paqueteria, com els possibles vehicles híbrids aero-terrestres o el desenvolupament de nous vehicles aeris impulsats per nous combustibles -com pot ser l'hidrogen-, podrien generar una nova activitat econòmica a l'entorn d'aquest equipament que podria ser referent a Catalunya i a només 40 quilometres de la zona Metropolitana".

Aquests línies de de futur figuren en les idees de planificació municipal de futur d'aquestes dues formacions per al seu municipi i afirmen que també s'inclourà en el futur Pla Director Urbanístic Aeroportuari.

D'altra banda, ambdós forces municipals també defensen que "el desenvolupament a la zona de l'aeròdrom s'ha de produir de manera molt pautada, apostant per una reordenació de la zona, amb una previsió de creixement al voltant de la pista, mantenint les activitats agrícoles i de ramaderia més pròximes a l'àmbit, així com també la xarxa de camins existents, sent una zona d'oci i esbarjo dins l'entorn natural".

Els responsables dels dos partits defensen que hi hagi un creixement "sota de demanda i de forma ordenada, apostant per seguir la línia d'hangars existents". I reclamen als responsables urbanístic del departament de Territori que el creixement urbanístic es plantegi com un desenvolupament tipus taca d'oli.