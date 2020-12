Igualada torna a obrir les dutxes per a persones vulnerables 9 mesos després

Igualada ha reobert les dutxes per a persones vulnerables amb necessitats higièniques. El servei estava tancat des de l´inici de la pandèmia. Tot i que el govern municipal de Junts x Igualada havia explicat inicialment que les dutxes s´obririen en un altre espai al barri del Rec, finalment la decisió ha estat tornar a posar en servei les dutxes del gimnàs del Centre Cívic Centre, que ja són les que s´havien destinat a aquest servei inicialment. El grup municipal Igualada Som-hi no entén com el servei ha estat 9 mesos tancat i assegura que el problema no era del local, sinó de voluntat política.

El grup Igualada Som-hi assegura que el canvi en el si del govern igualadí s´ha produït per la seva «denúncia pública» i manté que «l´Ajuntament ha fet marxa enrere i l´ha tornat a posar en funcionament el servei que està ubicat a l´Espai Cívic Centre».

El regidor portaveu d´Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, celebra «que s´hagi reobert el servei però lamentem que el govern de la ciutat hagi esperat prop de nou mesos a fer-ho i hagi calgut que nosaltres féssim una denúncia pública de la situació, cosa que ens sembla inacceptable i vergonyós. Ja s´ha posat en marxa i ja hi hagut usuaris que l´han fet servir i amb això ens quedem, amb haver pogut lluitar pels drets d´aquestes persones». Cuadras ha afegit que «lamentem les excuses que el govern de JxCat i la tinent d´alcalde Carme Riera».