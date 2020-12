Sant Martí de Tous, La Llacuna, Copons i El Bruc fan una fira d'artesans de l'Anoia

Façana de la casa del Teatre Nu on es farà la fira

Façana de la casa del Teatre Nu on es farà la fira Arxiu

El Consell Comarcal de l'Anoia i els ajuntaments de Sant Martí de Tous, La Llacuna, Copons i El Bruc creen un mercat d'artesans i creadors locals, i una ruta d'aparadors creatius. El projecte s'ha donat a conèixer com La Cabanya. La idea compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i del ConConsorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

El Mercat d'artesans tindrà lloc els dies, 11, 12 i 13 de desembre i se celebrarà a la Casa del Teatre Nu a Sant Martí de Tous. Hi participaran una trentena d'artesans i creadors de disciplines diverses: ceràmica, tèxtil, joieria, cuir, fusteria, il·lustració, entre d'altres. Fonts del consell comarcal de l'Anoia han explicat que "aquesta varietat d'elements de producció artesanal oferiran una alternativa de compra sostenible i local, una aposta per trencar amb el consum massiu i poc respectuós amb el medi ambient. Una compra original, on cada producte és únic, creat sense pressa i amb un impacte positiu en el territori".

El mercat estarà acompanyat d'una ruta d'aparadors creatius entre els quatre pobles participants, que tindrà lloc del 6 de desembre al 10 de gener. Aquests espais expositius mostraran l'obra de més de 40 artesans i creadors de la comarca. Una manera diferent de conèixer el territori rural, ple de racons per descobrir i, al mateix temps, de creadors i artesans locals. La Cabanya tindrà quatre edicions anuals repartides en cada un dels municipis que formen el projecte. El disseny del cartell de l'esdeveniment ha estat realitzat pel dissenyador igualadí Xavier Mula, que ha volgut mostrar amb aquesta proposta gràfica "un espai de comunitat, un espai màgic, de creació, d'art, on hi passen coses i que alhora està connectat amb la natura, la nostra comarca i la cultura".

Aquestes accions s'inclouen dins d'Anoia en Transició, un projecte d'innovació que, segons les mateixes fonts, "fomenta i difon l'artesania contemporània i treballa per potenciar el territori rural com a font de riquesa cultural, patrimonial i paisatgística i com a generador d'oportunitats".

La difusió de La Cabanya es realitza a través del canal online @lacabanya_anoia, on cada dia es descobreix alguna de les històries que s'amaguen darrera de cadascun dels creadors i dels pobles que els acolliran durant aquesta campanya de Nadal. Una experiència de compra sense pressa i una altra manera de descobrir el territori més proper.