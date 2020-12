Esclata una polèmica a Calaf per la voluntat de traslladar la biblioteca

L´Ajuntament de Calaf ha fet una planificació per crear un nou espai sociocultural que inclogui l´espai jove, una futura ludoteca, sales d´estudis, l´espai d´alfabetització i la biblioteca municipal en dependències d´un mateix edifici. Però aquest procés contempla deixar d´utilitzar com a biblioteca del poble la de l´Institut Alexandre de Riquer, que actualment està oberta a tota la població i fa les funcions de biblioteca municipal. Un grup al voltant d´aquest equipament ha muntat la Plataforma Salvem la Biblioteca.

El procés de sumar ofertes sociocultural diversa en un mateix edifici ha estat plantejat per part del govern en les darreres setmanes i que el projecte respon a la necessitat de reduir despeses del pressupost per dedicar-les partides necessàries per fer front a dotació del banc dels aliments i altres necessitats generades a partir de la pandèmia de covid-19.

L´Ajuntament faria funcionar aquest equipament amb la presència d´una sola persona, que en principi no caldria que fos bibliotecària. Busca un perfil més ampli en material d´animació sociocultural. De fet, des del govern local recorden que les persones que hi ha actualment al davant de la biblioteca de l´institut tampoc no són graduades en biblioteconomia. Aquest servei el presta una empresa externa al centre i al mateix ajuntament. La biblioteca es manté per un acord entre l´institut i l´Ajuntament de Calaf, que es va signar fa uns 25 anys, quan es va tancar la biblioteca de La Caixa. Calaf, per les seves dimensions demogràfiques, ha quedat fora de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona i ha hagut de buscar altres alternatives i subvencions municipals. En la part de trobar el suport econòmic hi han participat els ajuntaments de l´Alta Segarra.

El nou servei que proposa l´Ajuntament tornaria a una obertura al públic de 20 hores setmanals, a les tardes principalment. En els darrers anys, abans de la pandèmia, el de biblioteca de l´institut s´havia ampliat per sobre d´aquestes 20 hores.

La plataforma Salvem la Biblioteca de Calaf ha fet un manifest en el que indica que «tancar la biblioteca de l´institut és una decisió equivocada, potser irreparable, poc respectuosa amb els usuaris i les persones que hi han treballat».

Les mateixes fonts municipals citades han indicat que no es vol tancar, sinó que el que busca és un trasllat i entén que l´Institut mantindrà l´espai com a biblioteca interna. Plataforma i Ajuntament també topen sobre la partició del fons de llibres que caldria per seguir aquest pla.