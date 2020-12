La plataforma Salvem la Biblioteca de Calaf defensa que es mantingui unit el fons de llibres de l'institut

L'Ajuntament de Calaf planteja crear un servei de biblioteca municipal en un edifici amb diferents àrees per a formació, reunions o espais per a joves, entre altres, al IMFP. Però un grup de calafins entre els quals hi ha persones que ja van "salvar" la biblioteca quan La Caixa va decidir tancar el servei que oferia, el 1997, s'oposa al canvi i, especialment, a partir el fons que ara hi ha unificat a la sala de l'Institut Alenxandre de Riquer, habilitada com a tal.



Reproduïm íntegrament el comunicat de la plataforma Salvem la Biblioteca de Calaf

No tanqueu la biblioteca de Calaf!

Us fem saber que, si no hi fem alguna cosa, l'Ajuntament de Calaf ha comunicat que a finals d'any, deixarà de fer-se càrrec de la Biblioteca pública.

La Biblioteca, situada a la planta baixa de l'Institut Alexandre de Riquer, ha estat oferint el seu servei ininterrompudament durant els darrers 25 anys, després que el 1997 la Caixa de Pensions va tancar l'antiga biblioteca del carrer de Sant Jaume. En aquell moment, a petició de l'Ajuntament, i de comú acord, el fons de la biblioteca es va traslladar a l'Institut. La idea, segons consta en el conveni que es va signar l'any 1997, era mantenir obert el servei de biblioteca, de manera transitòria, fins que no estigués enllestit el projecte d'una nova Biblioteca municipal, amb edifici i entitat pròpia. Aquell projecte, 25 anys més tard, encara està en fase embrionària.

Durant més de 23 anys, la Biblioteca de Calaf ha estat oferint 20 hores setmanals d'atenció al públic en horari de tarda. La gestió diària ha anat a càrrec de l'Institut (amb la col·laboració de l'AMPA) i es finançava amb aportacions anuals de l'Ajuntament de Calaf i també de tots els ajuntaments de la rodalia. Tot plegat ajudava a mantenir el cost de la bibliotecària, encara que d'una manera molt precària. De la resta de despeses (llibres, subscripcions, equipament tecnològic, neteja, calefacció etc.) se n'ha fet càrrec l'Institut, perquè des d'un bon inici ha considerat que aquesta fórmula de funcionament suposa un benefici per a tota la comunitat, no només per als estudiants. És evident que disposar d'una bona biblioteca a prop aporta un plus de qualitat al centre educatiu i a la vegada dona servei a tota la població.

La de Calaf és l'única biblioteca pública en 30 km a la rodona. És un espai polivalent, accessible, cèntric, molt digne, que permet la lectura de llibres i premsa escrita, la recerca i les consultes, accés a internet, suport a l'estudi, arxiu de publicacions de temàtica local, servei d'impressió, catàleg online, lloc de trobada, d'acollida, de socialització i d'integració, servei de préstec, club de lectura, espai d'exposicions, xerrades, debats i presentacions de llibres, equipament audiovisual, cinefòrums, etc.

A partir del juliol de 2019, la gestió la farà directament l'Ajuntament, amb nous horaris i nou funcionament, amb un conveni amb l'Institut, que continuava aportant l'espai, el fons bibliogràfic, recursos informàtics i despeses generals. Passats 18 mesos, l'Ajuntament de Calaf decideix tancar la biblioteca, sense cap raó de pes que ho justifiqui i sense garanties de continuïtat, més enllà de l'anunci que no es pot anomenar biblioteca municipal.

Equipar, organitzar, catalogar, mantenir actualitzada i donar servei durant 25 anys a una biblioteca, encara que sigui modesta, ha suposat molts esforços, molta inversió de recursos i d'hores de treball. Tancar-la, abandonar-la i renunciar a donar el servei és una decisió equivocada, potser irreparable, poc respectuosa amb els usuaris i les persones que hi han treballat i per la trajectòria que l'avala.

Des de la Plataforma Salvem la Biblioteca de Calaf, no comprenem com l'Ajuntament es pot desentendre d'un servei de primera necessitat com és una (l'única) Biblioteca pública del poble. Cal que la població tingui coneixement d'aquesta barbaritat (tancar una biblioteca, avui, és una barbaritat!), que expressi la seva opinió, faci saber la seva voluntat i es faci escoltar la seva veu, per tal que els responsables municipals en siguin conscients, hi reflexionin i sigui possible evitar aquest tancament.

Demanem que no es tanqui l'actual Biblioteca fins que la nova no estigui a punt.