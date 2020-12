Junts, PSC i Ara és Demà obtenen el govern de Piera i desbanquen Jordi Madrid

La moció de censura presentada pels grups Junts per Piera (JxP) -fins ara al govern amb ERC-, PSC i Ara és Demà (Comuns) va prosperar amb nou vots a favor, set en contra i una abstenció en el ple celebrat ahir al migdia. Josep Llopart (JxP) és el nou batlle.

En la seva primera intervenció, Llopart va anunciar que «tenim molta feina per fer», i es va mostrar predisposat a assumir el repte en aquesta nova etapa. Jordi Madrid (ERC), fins ara alcalde de Piera, va titllar de «traïció» aquesta moció i va afirmar que Llopart «volia ser alcalde per sobre de tot». També va remarcar que no ho ha aconseguit a les urnes i «ha destrossat el seu partit, el seu govern i tot».

Abans del ple es van viure alguns moments de tensió quan un grup reduït de fidels a l´exalcalde Jordi Madrid van desplegar una pancarta per reclamar un govern independentista. Començada la sessió, el grup va entrar a la sala de plens i es van sentir crits en el mateix sentit. El ple, primer va discutir la renúncia de l´alcalde Madrid, que va dimitir fa una setmana, i tot seguit va debatre la moció de censura. Junts repeteix a Piera el mateix model de govern que té al Consell Comarcal de l´Anoia, a Vilanova del Camí i, de manera no explícita, sense entrar al govern, a Igualada. En el cas de Piera, com que Junts i PSC no sumaven per constituir una majoria, les formacions han buscat, i han trobat, el suport d´Ara és Demà, el grup dels Comuns.

Jordi Madrid, que havia presentat la seva dimissió per intentar salvar el govern per a ERC posant el càrrec sobre la taula com a contrapartida a una hipotètica reedició del pacte amb Junts, va reptar els tres grups de govern a complir el que han anunciat per justificar la moció de censura.

Jordi Madrid va assegurar que actualment hi ha projectes i hi ha diners, i que, per tant, no hi ha cap excusa per tirar-los endavant, ja que «els dolents haurem marxat», va sentenciar irònicament. Finalment, Madrid va desitjar molta sort i molts encerts als grups que han presentat la moció, i també va mostrar agraïment i total confiança als tècnics de l´Ajuntament.

Francisco Ibáñez, regidor del PP, partit de l´oposició que no figurava en cap combinació de govern, s´ha mostrat en contra de la moció i ha criticat el pacte de Junts, PSC i dels Comuns: «Ningú no entén aquest pacte».

CUP Piera, que també va quedar al marge dels acords, va explicar que havien estat crítics amb el govern en tot moment, però també amb aquest pacte alternatiu, que va titllar de ser «un pam-pam al cul a Jordi Madrid» i no li veuen futur.