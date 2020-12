L'assistència social és l'eix dels 22,8 milions de pressupost d'Olesa

El ple de l´Ajuntament d´Olesa ha aprovat el pressupost municipal per al 2021, que ascendeix a una mica més de 22,8 milions d´euros (exactament 22.832.214 euros), dels quals 1.374.000 es destinaran a inversions. Des de l´equip de govern del Bloc Olesà s´ha destacat que novament es tracta d´un pressupost «responsable i adaptat a la situació actual» que aposta pel servei a les persones, amb un incís en la partida destinada a Serveis Socials, i també al manteniment de la població.

Del conjunt del pressupost, Olesa destina 1,5 milions d´euros al pressupost de Benestar Social. Per al regidor responsable, Jordi Martínez, aquesta xifra «és un indicador de la política que fa aquest equip de govern». L´actual coalició hi vol dedicar esforços extraordinaris tenint en compte les necessitats generades per la pandèmia. L´any passat es va aplicar un fort augment en la dotació d´aquesta regidoria, segons Martínez, en gran part destinat al Servei d´Atenció Domiciliària (SAD). Són diners que han repercutit, per exemple, en l´eliminació de les llistes d´espera en l´atenció domiciliària, que s´aplica en base als graus de dependència que atorga la Generalitat.

A banda del SAD, els diners de la partida de Serveis Socials estan destinats a ajuts d´urgència (habitatge, ajudes tècniques i de tractament, necessitats bàsiques, subministraments, atenció a la infància i ajuts al transport) amb un total de més de 200.000 euros, als quals cal sumar 60.000 euros més per a ajuts al menjar, atenent al fet que «la pandèmia ha fet que hi hagi molta gent vulnerable», segons Martínez.

La partida de Benestar Social també es destina a altres serveis externalitzats (Centre obert, teleassistència, el servei de mediació, educadors familiars, casa d´acollida per a dones víctimes de violència masclista); subvencions a entitats com ara Voluntariat Vicencià, Càritas, Creu Roja i Associació Prodiscapacitats Santa Oliva); i convenis supramunicipals que fan possible accedir a serveis com el del Taller Ocupacional de Can Comelles, el pla sobre drogues i l´assessorament a gent gran.