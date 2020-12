Igualada uneix comerç, cultura i restauració en la campanya de Nadal

L´Ajuntament d´Igualada potencia la campanya de Nadal unint comerç, cultura i restauració en un any en què la celebració de les festes es presenta de manera «molt atípica». L´Ajuntament d´Igualada ha posat especial èmfasi a reforçar aquests sectors amb accions que transcorren sota el lema comú de «A Igualada per Nadal fem pinya». En aquest context, el regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que aquesta excepcionalitat s´ha aplicat també en la col·locació de la il·luminació nadalenca: «El que hem fet és il·luminar el màxim nombre de carrers possible i aquest és l´any que Igualada tindrà més llums al carrer de la història. Tots els districtes de la ciutat tindran llums de Nadal».

Aquest esforç per potenciar la il·luminació es concreta en 10 quilòmetres de lluminària a la ciutat d´Igualada, distribuïts en 26 punts d´il·luminació, que inclouen 3 arbres de gran format.

Vives ha explicat que, a banda del centre de la ciutat, hi ha divuit carrers més il·luminats. «Aquestes dades confirmen que realment hem fet una il·luminació especial i atípica per fer pinya amb el comerç, i així aquest sector tingui una bona campanya de Nadal», segons Vives.