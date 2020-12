Igualada obre el mercat de Nadal amb bona sensació

La trentena de paradistes que participen aquest any en la Fira de Nadal d´Igualada es mostren satisfets dels primers dies d´obertura i esperen que avui sigui un dia encara amb més clients, ja que fins diumenge la mobilitat era només del propi municipi i ahir i avui poden tenir, també, clients de la comarca.

La satisfacció dels paradistes té a veure amb el número de visitants als espais de fira. Entre dissabte i diumenge hi va haver 4.600 visitants. La xifra no permet elements de comparació amb altres anys, perquè fins ara no s´havia comptat en cap edició les persones que hi passaven, però enguany, tenint entrades i sortides limitades per les mesures a causa de la pandèmia de covid, ha estat possible fer el recompte.

La Fira de Nadal té una trentena de parades perquè és la dimensió que els organitzadors, Fira d´Igualada i l´Associació Barri de la Font Vella, van veure factible de posar a les places Pius XII i de l´Ajuntament. Enguany, també per raons de seguretat sanitària, no s´han posat parades al carrer Santa Maria, que l´espai de pas era massa estret.

Fonts de l´organització han mostrat la seva satisfacció en l´inici del mercat que estarà obert els propers caps de setmana, 12 i 13 de desembre i 19 i 20 del mateix mes, de les 9h del matí fins a les 14:30h, i de les 16:30h a les 21h. L´afluència ha estat constant els primers dies, sense aglomeracions per respectar les mesures de seguretat, un fet que alguns clients també han valorat positivament per la tranquil·litat que els aportava en el moment de compra. La Fira de Nadal està organitzada per Fira d´Igualada.