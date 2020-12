Doga Metalparts arriba a un acord amb els sindicats per l'ERO a Abrera amb recol·locacions pel 85% dels afectats

Doga Metalparts arriba a un acord amb els sindicats pels acomiadaments de la planta d'Abrera, que es dedica a l'estampació per al sector de l'automoció, segons ha informat CCOO en un comunicat. La plantilla ha ratificat el document pactat entre direcció i representants dels treballadors per majoria aquest dimecres. El text estableix recol·locacions voluntàries a la planta del Grup Doga a Navarra i en alguna empresa externa, que "podrien garantir l'ocupació d'un 85% dels treballadors acomiadats", segons indica el sindicat. Per la resta, la indemnització pactada és de 44 dies per any treballat, amb un màxim de 28 mensualitats.

El fabricant de components per l'automoció ofereix una garantia d'indemnització si perden la feina durant 4 anys a les persones que continuen a l'empresa, així com als treballadors que es recol·loquin a Navarra i a empreses externes.

Quan l'empresa va anunciar la intenció d'acomiadar 49 persones de la planta d'Abrera, CCOO va assegurar que el procés responia a una estratègia del propietari, el Grup Doga, que "pretén deslocalitzar part de la producció d'Abrera a la fàbrica que té a Navarra".

L'acord també preveu un pla de rendes voluntari per a 9 persones més grans de 57 anys, que els garanteix fins al 85 % del salari net fins que arribin a l'edat de jubilació anticipada.