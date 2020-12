Vergés retreu al Govern Sánchez falta de suport

La consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, considera que «cal la independència per poder disposar de tots els recursos d´un estat, amb tots els nostres recursos per poder afrontar reptes i necessitats que té el país». Vergés va retreure al Govern de l´Estat la manca de recursos destinats a l´auxili econòmic per la pandèmia durant l´acte de presentació del llibre Tornarem a vèncer, d´Oriol Junqueras i Marta Rovira, que es va fer ahir per via telemàtica.

Vergés va assegurar que «l´Estat espanyol no ha pres cap mesura que ofereixi ajudes a la gent. S´ha rentat les mans i nosaltres hem hagut d´entomar la responsabilitat i amb els recursos i competències limitats». En aquesta línia, tant la consellera de Salut, Alba Vergés, com el president del Parlament, Roger Torrent, també present a l´acte, va deixar clar que «nosaltres volem construir la Catalunya postcovid».

Roger Torrent va explicar també que «ERC ha fet un procés de reflexió interna per tal de teixir una estratègia per aconseguir l´alliberament del país», i va destacar que aquest llibre «és un manual per guanyar, no per fer grans eslògans i discursos abrandats, sinó per guanyar definitivament la República». En aquest sentit, Torrent va demanar «construir» entre «totes les forces independentistes una estratègia conjunta».

En referència amb la comarca de l´Anoia, l´epicentre dels inicis de la pandèmia, la consellera de Salut va indicar que l´Anoia és «una comarca que hem anat acumulant crisis», i va destacar el caràcter innovador i d´emprenedoria dels anoiencs. Per a Vergés, la comarca hauria d´aprofitar el moment «per transformar», per fer canvis de cara al futur.

L´acte dels republicans estava centrat en la presentació del llibre escrit a quatre mans pels dos màxims dirigents de la formació independentista, Oriol Junqueras i Marta Rovira. Els dos autors, l´un des de la presó de Lledoners i l´altre des de l´exili de Ginebra, detallen en aquest document el full de ruta dels republicans per assolir la independència de Catalunya. Tornarem a vèncer (i com ho farem» fa un repàs dels esdeveniments més notables que ha viscut l´independentisme «amb la voluntat de treure´n conclusions i refer l´estratègia independentista!». En aquest sentit, Roger Torrent, va situar els fets de l´1 d´octubre del 2017 com a «element fonamental i clau».