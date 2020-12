Restablerta la circulació de trens de la línia R4 entre Martorell i Sant Sadurní després de quatre mesos d'obres

Renfe ha restablert aquest diumenge al matí el servei de trens de la línia R4 entre Martorell i Sant Sadurní després de més de quatre mesos d'obres. Els treballs s'han centrat al túnel de Martorell per adequar el gàlib als estàndards europeus, un pas necessari per construir el Corredor Mediterrani. El comissionat del govern espanyol per al corredor, Josep Vicent Boira, ha dit que aquestes obres són el "primer pas d'una operació molt més ambiciosa", que s'ha denominat 'Porta d'Europa', i que permetrà l'arribada de l'ample internacional fins al nus de Vila-seca. Boira, tal com ja va avançar en una entrevista a l'ACN, ha reiterat que està previst que Barcelona i Tarragona estiguin connectades amb ample de via europeu l'any 2023.

Els trens de la línia R4 ja tornen a circular entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia des d'aquest diumenge a primera hora. La circulació estava aturada des de finals de juliol i l'enllaç entre aquestes dues localitats es feia per carretera, ja que s'estaven fent obres d'adequació al túnel de Martorell. Inicialment, els treballs s'havien de restablir el 15 de novembre, però es van demorar un mes per "causes alienes i imprevistes" a la planificació, segons va informar Adif.

El comissionat del govern espanyol per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha visitat aquest diumenge la restauració el servei i ha dit que les obres signifiquen una "fita històrica" perquè "donem el primer pas per connectar amb ample europeu el transport de mercaderies". Un cop enllestit el túnel de Martorell, ha explicat Boira, es procedirà a adaptar el túnel de Castellbisbal i el de Barà de manera que, el 2023, Barcelona i Tarragona ja estaran connectades amb ample de via europeu i tercer fil.

Boira ja va avançar en una entrevista amb l'ACN publicada aquest dissabte que, la finalització d'aquestes actuacions, són una "passa fonamental" per a la circulació cap al sud, tot i que més enllà de Tarragona el treballs per disposar de l'ample europeu estan en una fase molt més endarrerida d'execució.



Inversió de 64 milions d'euros



Les actuacions al tram Castellbisbal-Martorell i, per extensió fins al nus de Vila-seca, suposen una inversió de 64,1 milions d'euros, dels quals 25 milions d'euros aproximadament s'han executat en els darrers cinc mesos. Segons informa Adif, un cop finalitzi el conjunt de les obres, serviran per unir la part del Corredor Mediterrani que ja està acabat i en funcionament –entre el port de Barcelona i Castellbisbal i la frontera francesa- amb la part del corredor que es troba en execució –entre Castellbisbal i Algesires-.

En conjunt, a les obres hi han treballat al voltant de 700 persones que han muntat 25.894 metres de carril, dels quals 14.094 corresponen al tercer fil. A més, s'han instal·lat 116.000 metres de catenària i s'han col·locat 239.500 travesses polivalents aptes per a l'ample mixt. Al túnel de Martorell, de 1.065 metres de longitud, s'ha renovat i adequat l'estructura a les especificacions tècniques europees amb l'objectiu d'ampliar les seves dimensions i poder implantar així el tercer carril i adaptar-lo a l'ample estàndard (1.435 mm).



Més competitivitat i sostenibilitat ambiental



Per Boira, l'operació que han denominat 'Porta d'Europa' és "estratègica" per dos motius principals: el medi ambient i la competitivitat. D'una banda, ha dit Boira, a l'Estat "tant sols el 4% del transport de mercaderies circulen en ferrocarril, mentre que el 96% es fa amb camions per carretera". Això, ha dit, xoca amb l'estratègia europea de descarbonització del transport. "A Europa ens estan exigint arribar a uns objectius climàtics, que ara s'han vist radicalitzats en el sentit positiu, i no podem arribar-hi si no tenim un ferrocarril de mercaderies en condicions", ha reblat.

A més de la reducció de les emissions de CO2, Adif assegura que aquest projecte també ajudarà a reduir els temps de trajecte, que es traduiran en una millora de la productivitat de les empreses amb una disminució del costos logístics. De fet, Boira ha destacat que el tram Castellbisbal-Martorell és un encreuament de rutes clau i beneficiarà a les empreses de l'entorn com la factoria de Seat que, segons ha dit, "fa molt temps que està esperant l'arribada de l'ample internacional". Segons ell, això dotaria a l'empresa d'una "major competitivitat a escala europea", ja que podria fer les importacions i exportacions internacionals per tren i no per carretera.

Adif calcula que, en conjunt, el projecte del Corredor Mediterrani permetrà crear més de 5.000 llocs de treball i suposarà un increment del PIB.