Marc Castells es presenta com a candidat per acompanyar Àngels Chacón al Parlament

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que ha sol·licitat ser candidat a les primàries territorials del Partit Demòcrata, que aquesta setmana farà les assemblees per vegueries i les votacions per comarques que han d'escollir les persones que conformaran la candidatura del partit a les eleccions del 14F. Castells ha explicat que la candidata del Partit Demòcrata a la presidència de la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, li va demanar personalment que fes equip amb ella a les llistes del Parlament, cosa a la qual "no m'hi vaig poder negar": "El 2011 vaig ser jo qui li vaig demanar a l'Àngels que m'acompanyes a les llistes municipals a Igualada, i ara ha estat ella qui m'ho ha demanat a mi", ha reblat.

L'alcalde d'Igualada ha explicat que en aquestes properes eleccions al Parlament, el Partit Demòcrata vol posar un fort accent en la gestió i per aquest motiu pretén incorporar a les seves llistes un nombre important d'alcaldes acostumats a gestionar el territori i a conèixer de ben a prop quines són les seves necessitats i la dels seus ciutadans, evitant així les disfuncions que actualment es produeixen entre aquests i el Govern de la Generalitat.

Castells recorda que "la gestió de la pandèmia ens va posar als alcaldes a primera línia de la greu emergència i de la crisi social i econòmica, i vam poder demostrar la capacitat de reacció i presa de decisions en tot moment. L'Aliança per la Conca va ser una mostra de lideratge dels alcaldes que els ciutadans van reconèixer i agrair".

També ha explicat que el Partit Demòcrata se sent hereu del 9N i de l'1Oct, i que el seu compromís amb la independència del país segueix intacte, però sense utopies, fent el que calgui en cada moment per superar la greu situació que estem patint i per tornar a ser aquell país fort, creador d'oportunitats i del benestar social que tots ens mereixem. Però per aconseguir això cal un govern fort, un govern que governi, un govern amb les idees clares del que ha de fer i com ho ha de fer i conscient que si cal arribar a acords politics per aconseguir millores pel país hi arribi sense por a perdre per això la seva identitat i les seves conviccions. "L'exemple el tenim en els acords aconseguits amb la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, on el Partit Demòcrata ha sabut aconseguir millores claus per Catalunya".

Castells ha apel·lat als associats, demanant el seu suport en les primàries, dient que ara se sent preparat per fer el pas a la política nacional, i aportar el seu bagatge d'alcalde i de president de la Diputació de Barcelona. Actualment, és membre de la Direcció del Partit Demòcrata i responsable de política municipal del partit, tasca en què està reteixint tots els òrgans de representació territorial i de representació institucional.

Castells ha acabat el seu anunci explicant que fer pas a la política nacional no comporta l'abandonament de la política municipal i recorda, en aquest sentit, el consell que li va donar el MH President Artur Mas quan li va demanar que es presentés com a alcalde d'Igualada: "Castells, primer sempre ha de ser Igualada, després Catalunya i després el partit".