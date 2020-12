Igualada presenta un pressupost de 60,3 milions d'euros per al 2021, amb 11 milions d'inversions

El govern municipal d'Igualada ha presentat aquest dimarts el pressupost pel 2021, uns comptes que ascendeixen a 60,3 milions d'euros amb una partida d'inversions que suma 11 milions. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, destaca que són uns pressupostos per "protegir les persones" i "impulsar l'activitat econòmica postpandèmia". En aquest sentit, ha ressaltat que el pressupost destina 5,6 milions d'euros a despesa social, una xifra que representa el 9% del total i un increment del 5% respecte els números de l'any passat. Malgrat que els ingressos es veuen limitats, ja que s'han congelat els impostos municipals, el batlle ha subratllat que el pressupost global creix un 3,2% respecte el del 2020, gràcies a l'esforç per captar fons externs d'altres administracions.

Castells ha remarcat que en l'elaboració del pressupost del 2021 han tingut una "mirada llarga" dels efectes negatius de la covid-19 i creu que els números presentats "reforcen la voluntat de resiliència i de sortir-nos-en". Tot i congelar els impostos, el batlle ha dit que faran una inversió "sense precedents" que ascendeix a 11 milions d'euros i deixa clar que això és possible per la "capacitat del govern municipal de captar fons d'altres administracions".

El batlle també ha volgut fer una crida a la "responsabilitat" de la resta de forces municipals i creu que "seria una greu irresponsabilitat que no hi votessin a favor". Castells també ha explicat que van demanar a la resta de forces que enviessin propostes per escrit però assegura que, a hores d'ara, només han rebut les d'Igualada Som-hi. La voluntat del govern municipal és portar els pressupostos a debat al ple del dia 29 de desembre.



Les xifres

El pressupost dedica 5,6 milions d'euros a despesa social, una xifra que representa el 9% del total i un increment del 5% respecte l'any passat. Aquesta xifra inclou les regidories d'Acció Social i Infància, Entorn Comunitari i Habitatge. A més, els números també destinen 250.000 euros a despesa corrent directament relacionada amb la covid-19.

Pel que fa a les inversions més importants, destaquen els 3 milions d'euros per al Campus Universitari de Salut; 1,5 milions per al Pla de Barris; 950.000 euros per al futur alberg de Cal Maco; 920.000 euros per al Centre Cívic Nord; o 400.000 euros per fer accessibles els passos de vianants.

Pel que fa al deute de l'Ajuntament, la regidora d'Hisenda, Montse Duch, ha dit que en aquests moments ascendeix als 40 milions d'euros i ha destacat que des del 2011 s'ha vist reduït en 20 milions d'euros. Quant al percentatge d'endeutament, la xifra se situa al 69%.