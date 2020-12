El PSC va acomiadar un regidor de Montbui que va denunciar que Teo Romero s'inflava el sou

El PSC va acomiadar el regidor de Margarida de Montbui Sebas Leno, després que aquest denunciés irregularitats en el sou de l'alcalde, Teo Romero. Segons ha anunciat l'Ara i ha confirmat l'ACN, quan Leno va detectar irregularitats, l'any 2013, ho va parlar amb l'alcalde, però aquest li va negar tot i es va enfadar. Per aquest motiu, va decidir deixar el càrrec de tinent d'alcalde, i va conservar l'acta de regidor. També va enviar una denúncia als llavors secretaris de Política Municipal i d'Organització del partit, Josep Mayoral i Esteve Terrades. Tots dos el van citar per parlar, però, al cap de pocs dies, el PSC el va fer fora del grup municipal i també del partit. Teo Romero, en canvi, va continuar al capdavant de l'Ajuntament.

Es dona el cas que, a principis de novembre, Romero va reconèixer un delicte de malversació continuada i va acceptar una condemna de dos anys de presó i quatre d'inhabilitació. D'aquesta manera, l'exalcalde va evitar haver d'ingressar en un centre penitenciari.

Segons ha relatat Leno a l'ACN, l'acomiadament va ser "del tot improcedent", però no l'ha volgut fer el públic fins aquest moment perquè ara vol donar suport al regidor de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells, que al juny va presentar la seva dimissió com a tinent d'alcalde per la "inacció" del govern municipal davant les presumptes irregularitats econòmiques al Consell Esportiu que ell mateix va denunciar a la policia, en un cas en el qual també hi ha involucrada l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.