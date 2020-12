La tecnologia 5G arriba a Igualada i a Vilafranca a partir de la setmana vinent

La vegueria del Penedès serà la quarta àrea de Catalunya en disposar de la tecnologia 5G. Concretament, segons va anunciar ahir José Manuel Casas, director general de Telefònica a Catalunya, Igualada i Vilanova i la Geltrú ja disposaran d´aquesta tecnologia a finals de la setmana vinent. Des de l´executiu català, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, recalcava en el mateix acte que la iniciativa tindrà un impacte directe en la dinamització econòmica, millorant la competitivitat de les empreses i, alhora, retenint talent. La presentació es va fer ahir al matí a Igualada.

Puigneró vaa recordat que, segons dades de la Unió Europea, aquesta nova tecnologia generarà 2,5 milions de llocs de feina en els propers cinc anys, «És un pastís que com a país no podem renunciar», ha assegurat.

L´Àrea 5G del Penedès permetrà potenciar diferents sectors a través de l´ús i proves de la tecnologia 5G: atenció sociosanitària, mobilitat i vehicle connectat, mèdia, i captació i retenció de talent. El desplegament permetrà passar a un territori «industrial a digital», ha recalcat el titular de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, tot subratllant «la revolució» que la nova tecnologia porta darrere i l´impacte «directe» que pot suposar per a la dinamització econòmica, millorar la competitivitat de les empreses -que podran fer pilots a l´espai de proves- i, alhora, com pot ajudar a «retenir talent». «Hem de ser capaços que bona part dels 2,5 milions de lloc de feina que es preveuen a Europa, gràcies a aquesta tecnologia, siguin a Catalunya».

Vilafranquins i igualadins podran gaudir de més velocitat i millor qualitat d´imatges. Tant des de TICAnoia com des de l´agència d´innovació Neàpolis, van subratllat tot el que aquesta nova «revolució» pot suposar per a les empreses del territori.

«Comencem per posar la primera pedra per fer d´aquest territori un d´oportunitats que emprengui el repte digital, un territori de futur», va assegurar el conseller Puigneró, qui ha volgut emfatitzar en el pes que té el sector tecnològic, «invisible per a molts, però que a Catalunya ja té més pes que tot el sector de l´automoció». I va assegurar que, en plena pandèmia, ha arribat a créixer un 30%.

Durant la presentació d´aquesta nova Àrea 5G, Puigneró va anunciat que el seu Departament ha presentat als fons de reactivació econòmica europeus NextGenerationEU un gran projecte per potenciar les Àrees 5G a Catalunya amb un import de 25 milions d´euros.