Castells fa créixer els comptes per al 2021 el 3,2% amb ajuts externs

El govern municipal d´Igualada tindrà un pressupost de 60,3 milions d´euros amb 11 milions dedicats a inversions. L´alcalde de la ciutat, Marc Castells, destaca que són uns pressupostos per «protegir les persones» i «impulsar l´activitat econòmica postpandèmia». En aquest sentit, ressalta que el pressupost destina 5,6 milions d´euros a despesa social, una xifra que representa el 9% del total i un increment del 5% respecte els números de l´any passat. Malgrat que els ingressos es veuen limitats, ja que s´han congelat els impostos municipals, Castells subratllat que el pressupost global creix un 3,2% respecte el del 2020, gràcies a l´esforç per captar fons externs d´altres administracions.

Castells va remarcar ahir que l´elaboració del pressupost del 2021 han tingut una «mirada llarga» dels efectes negatius de la covid-19 i creu que els números presentats «reforcen la voluntat de resiliència i de sortir-nos-en». Tot i congelar els impostos, el batlle va dir que faran una inversió «sense precedents» que ascendeix a 11 milions d´euros i deixa clar que això és possible per la «capacitat del govern municipal de captar fons d´altres administracions».

El batlle també va fer una crida a la «responsabilitat» de la resta de forces municipals, alguna de les quals li ha de donar suport per poder aprovar els comptes ja que està en minoria, i creu que «seria una greu irresponsabilitat que no hi votessin a favor». Tot apunta a que el suport el trobarà cedint a alguna de les propostes que fa Igualada Som-hi, grup amb un alt pes del socialistes. Alcaldes del Partit demòcrata (que es van presentar com a Junts) tenen pactes estables a Vilanova del Camí i a Piera. També hi és al Consell comarcal. I a Igualada no és estable, però sovintegen els suports, sobretot quan són ten temes claus per a la governança.

Igualada Som-hi proposa crear una targeta de compra al comerç local per a les persones sense feina que serveixi, alhora, per fer costat al comerç. I garantir el dret a l´habitatge. Després d´aconseguir que l´Ajuntament acceptés tornar a construir habitatge públic municipal de lloguer assequible després de 8 anys sense fer-ho, la formació diu que «no entendria» que el Pressupost no ho contemplés.