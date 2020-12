Igualada serà un plató exterior a la Marató de TV3

Igualada tindrà un protagonisme destacat en l'edició d'enguany de La Marató de TV3, dedicada a la lluita contra la Covid-19. Igualada i les poblacions de l'entorn, de la Conca d'Òdena, va tenir un gran impacte de la pandèmia en les primeres setmanes i va ser el primer territori amb un confinament especial. Televisió de Catalunya, segons ha explicat el regidor Miquel Vives, vol mostrar així el reconeixement a l'esforç col·lectiu de la ciutat durant les setmanes del mes de març i abril.

El regidor Miquel Vives ha explicat aquest dimecres que aquesta presència destacada d'Igualada en la retransmissió televisiva d'aquest esdeveniment benèfic tindrà diversos punts d'interès, tot i que un dels que havia de ser un dels mes destacats, com és el tradicional partit de futbol disputat per personatges coneguts s'ha hagut d'ajornar a causa de les restriccions sanitàries. En qualsevol cas, hi ha la intenció que es pugui fer al mes de març al camp de futbol de Les Comes, on TV3 sí que instal·larà un plató de La Marató aquest diumenge, des d'on s'oferiran entrevistes i reportatges per explicar algunes històries i iniciatives locals relacionades amb la pandèmia.

Una altra activitat destaca es va enregistrar el cap de setmana passat al Parc Central i consisteix en una intervenció artística que unirà d'una manera simbòlica l'Hospital Universitari d'Igualada amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Es tracta d'una escultura social titulada "Amb l'ajuda de tots", basada en el mite del foc i creada pel prestigiós artista català Muma en homenatge a totes les persones que han viscut la Covid-19 en primera línia i de totes les que han mort a causa d'aquesta malaltia.