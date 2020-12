La firma U-Shin anuncia que tanca la planta d'Abrera i acomiada els 72 treballadors de la plantilla

| Arxiu particular

Planta d'U-Shin a Abrera | Arxiu particular

La direcció de la firma U-Shin, del grup MinebeaMitsumi, ha anunciat que tanca la planta que té Abrera, l'antiga Valeo Sistema de Seguridad, i que acomiada els 72 treballadors de la plantilla. La secció d'Indústria del sindicat CCOO Catalunya ha rebutjat "fermament" aquesta decisió i ha instat els responsables de l'empresa a buscar una alternativa que "garanteixi" la continuïtat industrial de la planta i dels llocs de treball. A més, el sindicat recorda que la plantilla ja ha fet un "esforç important especialment en matèria econòmica", atès que "ha patit reduccions salarials" per "adaptar-se a les necessitats" que l'empresa plantejava per ser competitiva i garantir un futur "que ara no els ofereix".

El sindicat lamenta la "destrucció de teixit industrial i ocupació que està patint darrerament el municipi", en referència als diferents expedients de regulació d'ocupació que hi ha hagut en els darrers mesos "escudant-se en la situació de crisi".