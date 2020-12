FGC reactiva el procés per soterrar el tren a Igualada

Que l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Igualada acabarà sent una estació subterrània és una cançó que l'administració del país ha interpretat tantes vegades que tot indica que serà així. Ahir va sortir a informació pública l'estudi informatiu que hauria de quedar enllestit aquest 2021. La idea es va posar sobre la taula el 2013, com a solució per a la supressió del perillós pas a nivell de l'Avinguda Montserrat, actualment una de les vies d'entrada i sortida de la ciutat que té més trànsit. Deu anys després dels primers estudis, es podrien començar les obres, segons la previsió actual, que quedarien enllestides el 2025.

La intervenció suposa que Igualada tingui una estació del tren soterrada, aproximadament al mateix lloc on és ara, però uns metres per sota del nivell actual. Per soterrar la línia cal enfonsar la via, i aquesta operació vol dir fer un desnivell des d'una certa distància. L'afectació serà un tram de 500 m entre Igualada (barri de Sant Crist) i Vilanova del Camí. D'aquesta manera, el tren entrarà soterrat a la ciutat i passarà també sota terra a la zona del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. La data per rebre propostes finalitza l'11 de gener. L'Ajuntament d'Igualada valora que el projecte es desencalli, estarà al costat de la intervenció, i espera a que s'hi vegi un compromís de construcció, segons fonts municipals..