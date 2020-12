Bargalló veu en vies de solució els problemes a l'IES Badia i Margarit

El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló,va escoltar ahir en directe quines són les mancances del nou institut d'Igualada Badia i Margarit. Es va reunir amb l'equip directiu del centre -al pati i amb distància- i després va visitar l'escola Gabriel Castellà. El conseller ho va fer acompanyat de la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell.

Durant la trobada entre el conseller Bargalló i l'equip directiu del centre s'han comentat tots els problemes que hi ha hagut en l'inici de curs, com ara la manca de calefacció i de cobertura de wifi. El conseller Bargalló va explicar que algunes coses «no s'havien previst», i entre aquests incidents hi ha «des d'un incendi fins a una pandèmia». Tot i això, el conseller va remarcar que «els edificis escolars se saben si són bons o dolents un cop es fan servir», i que en el cas de l'institut Badia i Margarit ha resultat ser «un edifici eficient i útil per a la docència», i pel que fa a la finalització de l'edifici de l'aulari, ha tingut, finalment, «una sortida positiva».

L'institut Badia i Margarit tampoc no disposa d'una pista esportiva, la qual ha estat promesa per l'Ajuntament d'Igualada, que justifica el retard per les conseqüències de la pandèmia en el pressupost municipal. La directora del centre educatiu en qüestió, Judit Serra, subratllava la necessitat d'aquests espais ja que «el centre necessita un espai dins tancat per poder equiparar el projecte lingüístic, musical, escènic i artístic al projecte esportiu». El conseller Bargalló també va fer referència a aquesta mancança i va explicar que «ara queda la part de la passarel·la i el gimnàs». Les obres, segons el conseller, es mantenen dins del calendari previst en aquesta fase: «A partir del febrer l'institut ja podrà fer-ne ús».

L'institut Badia i Margarit, que comparteix un mateix recinte amb l'escola Gabriel Castellà tot i que cada centre té els seus accessos diferenciats, escolaritza 315 alumnes d'ESO i 28 de batxillerat i formació professional. També s'ha implementat el Batxibac, que permet tenir titulació de batxillerat espanyola i francesa.