Esparreguera tindrà un pressupost igual al del 2020

L'Ajuntament d'Esparreguera ha aprovat un pressupost de 23.230.823 euros, que en les xifres globals és molt similar al de l'any passat (només s´incrementa el 0,71% ). Factors com una davallada en la previsió d'ingressos, la consignació d'1,7 milions d'euros per al nou contracte de recollida d'escombraries i les inversions amb càrrec als romanents condicionen el resultat final. Els comptes s'han aprovat aquesta setmana amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, el suport de Junts per Esparreguera, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la resta de formacions polítiques.

L'Ajuntament d'Esparreguera haurà de fer una modificació de crèdit per poder destinar els romanents municipals a inversions (7 milions), segons les aprovacions del mes de novembre. I hi haurà una segona inversió amb càrrec als romanents a la primavera, després de tancar l'exercici 2020.

Els comptes del 2021 preveuen una caiguda de la recaptació a través d'impostos directes de 220.000 euros i de 65.000 euros en els impostos indirectes. I pel que fa a les taxes, el govern espera un descens de 328.540 euros a causa de la davallada de la demanda a diferents serveis municipals com l'Escola Municipal de Música i Dansa, l'Escola d'Arts Plàstiques, la piscina i el gimnàs de Can Pasqual i les escoles bressol. Els ingressos tindran variacions per ajuts de l'Estat i de la Generalitat.