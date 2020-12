ERC retreu a Castells que no se'ls hagi escoltat per elaborar el pressupost del 2021

ERC Igualada veu amb impotència com l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, no escolta les seves peticions. I l'última situació de la que es queixen els republicans és en el procés d'aprovació dels pressupostos municipals. Acusen l'alcalde de "prepotència" i afirmen que "Castells no ha tingut cap voluntat per pactar els pressupostos, ans al contrari". En un comunicat, el grup republicà assegurà que "no s'han dignitat ni a explicar detalladament què volien aprovar ni tampoc a contrastar propostes, ni tan sols ha mostrar l'esborrany de pressupostos que volien presentar". En aquest sentit els republicans asseguren que "únicament se'ns va dir que eren uns pressupostos continuistes i que les grans línies ja estaven decidides i entenem que enmig d'una pandèmia mundial, d'una crisi econòmica i social i d'un futur incert ple de reptes un pressupost continuista és una molt mala noticia per a Igualada i per als igualadins".

En aquest sentit des d'Esquerra expliquen que «hem presentat moltíssimes propostes en els darrers mesos». «Primer a les taules social i econòmica, propostes per escrit i treballades que no només no s'han aplicat sinó que el govern ha menyspreat» i en aquesta línia recorden que «cap proposta que van aportar les diferents organitzacions polítiques en aquestes taules "fake", que només van ser una nova cortina de fum, s'ha materialitzat». Alhora, els republicans consideren «prepotent» l'actitud de Marc Castells ja que «ni té voluntat de pactar ni té voluntat d'acord, tot i estar en un moment crític per la ciutat i el país» i asseguren que «gràcies als pactes nacionals amb el PSC tant a la diputació com al consell, aprovarà uns pressupostos que si són continuistes no seran bons per Igualada».

Finalment des d'ERC apunten que «malgrat tot, seguirem intentant aportar mesures, propostes i idees per reactivar Igualada» i expliquen que les seves propostes, com ja va explicar el regidor republicà Enric Conill, s'encaren a «rehabilitar pisos buits i malmesos, com proposem cada any, ajudes directes als comerços de la ciutat, exempcions de taxes per a bars i restaurants, uns impostos més justos i més dotació econòmica per a les escoles de la ciutat», entre d'altres.