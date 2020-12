Igualada es compromet a mantenir la tradicional Fira de Reis amb 90 parades

Fira d'Igualada es compromet a fer la Fira de Reis, del dia 6, la tradició firaire més antiga de la ciutat. Els temps sanitaris són difícils, però Igualada ja ha dut a terme diverses experiències de fira al carrer, la més recent la de les parades amb elements nadalencs. Ahir, Fira d'Igualada va confirmar la convocatòria del certamen.

La Fira de Reis, segons l'organització, complirà «estrictament» les mesures de seguretat. Tindrà un recorregut perimetrat per tal de poder fer control d'aforament. Estarà oberta de 9 del matí a les 14 de la tarda, i es preveu l'assistència de 90 expositors amb una oferta de planters, productes artesanals i alimentació, entre d'altres. Per tant, amb la voluntat que el passeig Verdaguer on es fa tingui un aspecte pel que fa a la presència de parades, similar al d'altres anys.

Es tracta de l'única mostra inclosa en el calendari de fires de Catalunya com a Fira de Reis. I és una de les fires més antigues de Catalunya, ja que la seva primera edició data de 1.373.

El proper diumenge, 27 de setembre, Fira d'Igualada també reprèn el Mercat d'Antiguitats, col·leccionisme, Art i Artesania que es va haver de suspendre a l'octubre a causa de les restriccions sociosanitàries aprovades pel Govern de la Generalitat.

L'entitat organitzadora, Fira d'Igualada ha explicat que ha adaptat el Mercat d'Antiguitats perquè compleixi estrictament amb les normatives establertes, tal i com ja es fa a la Fira de Nadal, amb mesures de seguretat i control d'aforament. Així doncs, aquest diumenge, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, el Passeig Verdaguer reunirà una vuitantena d'expositors.

En aquests moments, la cita d'Igualada és una de les de referència al país per a col·leccionistes i amants de les antiguitats.