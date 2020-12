Suspenen la Fira de Reis d'Igualada, que s'havia anunciat 24 hores abans

L'Ajuntament d'Igualada i Fira d'Igualada han decidit suspendre la Fira de Reis que havien anunciat que es faria 24 hores abans. També se suspèn la Mostra d'Antiquaris que es preveia per aquest proper diumenge, dia 27. La celebració de fires comercials no està permesa en les actuals condicions de la pandèmia, segons les darreres normatives aprovades pel Procicat, tot i que caldria veure si aquesta Fira de Reis es pot considerar una excepció pel seu sentit de traidició. En tot cas, la suspensió també està d'acord amb la resta de supressions d'actes i activitats del programa nadalenc habitual.

El canvi en la previsió es va donar a conèixer ahir al vespre. «L'Ajuntament d'Igualada i Fira d'Igualada han decidit finalment cancel·lar les dues fires programades per aquestes festes: el Mercat d'Antiguitats que s'havia de celebrar aquest proper diumenge 27 de desembre i la tradicional fira de Reis prevista pel dia 6 de gener», diu la comunicació oficial. I afegeix que «tot i que l'organització havia previst diverses mesures i protocols de seguretat per complir amb les normatives establertes pel Govern de la Generalitat, finalment, davant la negativa evolució de la pandèmia, s'ha optat per cancel·lar-les de forma preventiva».

La Fira de Reis, que té una llarguíssima tradició i és una dels mercats més antics del país, s'havien anunciat fins a noranta expositors. Hi havia el compromís de fer controls a les entrades i sortides i també ser restrictius amb l'assistència per evitar aglomeracions i amb la resta de normativa sanitària.

En el document dels Procicat aprovat la setmana passada s'indica que es poden organitzar actes tradicionals de Nadal, però queda ben explícit que queden suspeses «les activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones» i «les fires comercials, convencions, congressos i festes majors».