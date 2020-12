L'Hospital d'Igualada renova els aparells per fer proves de diagnosi

L'Hospital Universitari d'Igualada ha posat en funcionament un nou aparell de ressonància magnètica i un de radiologia portàtil, noves eines per a les proves diagnòstiques que formen part d'un procés de modernització global d'aquest maquinari previst en el Pla Integral de Millora del Servei de Diagnòstic per la Imatge que fa un any es va iniciar.

L'objectiu és poder tenir en tres anys un servei quantitatiu i qualitatiu millor i això passa per un increment de professionals i una renovació de pràcticament tots els seus equipaments.

«El projecte, amb l'increment de professionals, ens ha permès ampliar el camp d'expertesa i evitar d'aquesta manera la derivació d'imatges radiològiques i de pa- cients a altres centres», han explicat fonts de l'Hospital Universitari d'Igualada. Des de l'any passat, la plantilla ha augmentat en dos radiòlegs.

Pel que fa a la renovació tecnològica, s'ha canviat la majoria de l'equipament del servei: una tomografia axial computeritzada (TAC), una ressonància magnètica (RM), dos ecògrafs, un mamògraf digital i un aparell de raig X portàtil, tot d'última generació. La inversió ha arribat del Servei Català de la Salut.

El canvi de maquinària suposa, a part de la modernització dels aparells i de la millora de les proves diagnòstiques, un increment «molt important» en aspectes de seguretat i qualitat per les seves prestacions que milloren la imatge, la precisió, el temps per a la realització de la prova o la menor radiació, segons han explicat les mateixes fonts. Els nous aparells tenen una tecnologia digital, el que aporta una exploració ràpida i amb arxius reproduïbles a altres llocs, i evita repeticions innecessàries. Segons fonts del centre hospitalari es tracta d'«una de les modalitats diagnòstiques més versàtils del moment.

La informació es processa de manera intel·ligent gràcies a la intel·ligència artificial i permet fer un diagnòstic precís, de manera no invasiva i ara també en menys temps. Aquest aparell està dissenyat per obtenir imatges de qualitat en una sola sessió, en àrees anatòmiques tan complexes com la Neurologia, la Musculoesquelètica, en Mama o Oncologia.

El nou equip de ressonància magnètica, Philips dStream 1.5T, incorpora la tecnologia de digitalització del senyal més a prop del pacient combinat amb intel·ligència artificial per escurçar els temps d'estudi i millorar els processos diagnòstics. L'equip incorpora la tecnologia digital basada en la digitalització en les pròpies i noves antenes, el més a prop possible del pacient. A més, es renova tot l'equip informàtic i el programari. Ofereix més qualitat, reproductibilitat i fiabilitat.