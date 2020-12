Olesa confia en la mateixa empresa de neteja d'espai públic per quatre anys més

L'empresa Optima Facility Services SL farà el servei de neteja dels edificis municipals d'Olesa de Montserrat els propers 4 anys. Ja tenia la concessió actual i ha guanyat el concurs que havia convocat l'Ajuntament. L'Ajuntament va celebrar un ple just abans de Nadal per fer aquesta aprovació, que va tenir un suport ampli, i també per fer una pròrroga de 15 dies per no deixar el municipi sense servei en un impàs entre l'aprovació de la concessió i la seva entrada en servei per un canvi de normativa.

L'empresa Optima Facility Services SL és la que va tenir millor puntuació de totes les presentades.

Pels quatre anys de feina rebrà 5,7 milions d'euros, dels quals gairebé 1 milió són d'IVA. La proposta va tenir el suport dels grups de govern Bloc Olesà i Junts, i també del PSC i Ciutadans. ERC i la CUP es van abstenir. El contracte tindrà una durada de 4 anys a partir de l'1 de febrer del 2021 i no es preveu possibilitat de pròrroga.

El contracte s'ha aprovat amb retard i encara ha calgut fer aquesta pròrroga per passar d'una concessió a l'altra. Des de l'equip de govern, la situació s'atribueix al canvi de normativa del concurs i al fet que durant els primer mesos de pandèmia hi va haver una aturada de molts processos de l'administració pública.

El regidor Marc Guevara (CUP) va expressar en el ple municipal la necessitat de treballar amb més previsió perquè ja se sap que hi ha tràmits que no són ràpids a l'administració.

La CUP va fer la crítica i es va abstenir. Ciutadans, en canvi, també va lamentar els terminis del procés però el regidor José María Paniello va fer costat en aquest punt a l'equip de govern.

ERC, com la CUP, també es va abstenir. El regidor Jordi Parent va apuntar que el termini de resolució de qüestions de 15 dies abans de formalitzar l'adjudicació del contracte «no ha estat cap sorpresa, i ja se sap que és habitual en aquest tipus de contractes».