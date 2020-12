L'arribada del patge Faruk reuneix 900 persones en tres torns a Igualada

La festa dels Reis d'Orient d'Igualada va començar amb la tradicional arribada del Patge Faruk al pavelló de les Comes. Aquest any, però, ha calgut una reserva anticipada d'entrades per poder assistir a l'acte que es va fer ahir a la tarda, on el Patge Faruk s'adreça a la mainada d'Igualada. i només s'ha celebrat en un dels dos poliesportius, a diferència d'altres anys que s'utilitzaven els dos. L'aforament va quedar limitat a 300 persones per cada torn i en la reserva d'entrades, que es podia fer des del dia 24 de desembre, es van esgotar totes les entrades en les tres franges horàries, una a les 17.00h, la segona a les 18.30h i l'última a les 20.00h. Per tant, almenys 900 persones van poder rebre el Patge Faruk, segons la Comissió de Reis d'Igualada.

Després d'haver mantingut diverses reunions tant amb l'Ajuntament, com amb la Conselleria de Cultura i el Procicat, la Comissió Cavalcada Reis d'Igualada va establir el format en què es desenvoluparan aquest any tots els actes de la festa dels Reis d'Orient. En el cas de l'arribada del Patge Faruk, s'ha seguit la normativa vigent per mantenir la distància establerta en el Pla de represa de les Arts escèniques del Govern de la Generalitat del passat mes de juliol.

Per tal d'accedir a Les Comes, recinte on es va celebrar l'acte, hi havia tres punts d'accés diferents i tres sortides, on els participants havien d'utilitzar gel hidroalcohòlic i prendre's la temperatura. Dins el pavelló, els assistents també es van dividir en tres zones, una a baix la pista i una a cada lateral de la graderia, on se separaven per nuclis familiars.

L'espectacle no va comptar amb el festival infantil del principi, però l'emissari dels Reis d'Orient va poder veure com grans i petits esperaven la seva arribada, un moment que també va ser protagonitzat per la seva cançó «Benvingut, Patge Faruk». Un cop allà el patge va fer un discurs en què va donar les gràcies per la rebuda i va explicar alguns dels valors que havien de seguir tots els infants per rebre els regals per Nadal.

El patge Faruk va anunciar als infants que el Reis d'Orient seran a Igualada i que la cavalcada es podrà veure des de cada o bé a través de les plataformes Canal Taronja i el canal de YouTube dels Reis d'Igualada, els mateixos canals on es va emetre, també, el parlament del Patge Faruk d'ahir.

Un cop va haver acabat el parlament, el Patge Faruk acompanyat dels seus ajudants no van baixar fins a la pista per parlar amb els nens i nenes abans de marxar, com cada any, però ho van poder fer des del seu lloc. Els infants van poder comunicar-se telepàticament amb se Majestat durant uns minuts en el qual es va viure un moment de silenci.

El dia 1 de gener, el Patge Faruk rebrà les cartes dels infants, però enguany l'acte no es farà a l'Ateneu sinó a 9 punts: Plaça Castells, Plaça de Cal Font, Plaça del Rei (Arxiu), CAP Anoia estació, Parc del Trànsit, Ronda de Fàtima, Passeig. Av. Països Catalans, Passatge entre carrer de Les Comes i Comarca, i Sagrada Família.