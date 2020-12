La normativa del Procicat no permet a l'Ajuntament d'Olesa poder fer una passejaa sorpresa amb els Reis per la població. La Generalitat no la considera dins les activitats permeses. Amb tot, els Reis també seran a Olesa i els infants els podran veure en el format que es permet aquest any per les normes que imposa la pandèmia. La Generalitat obliga que les activitats siguin estàtiques.

L'arribada dels Reis d'Orient, seran a la plaça de Catalunya. Hi haurà un espectacle de llum i color per rebre Ses Majestat. Per complir amb les actuals mesures decretades per la Generalitat. La resposta de Protecció civil ha estat indicar que no es poden fer recorreguts i menys si no estan perimetrats.

Davant d'aquetes últimes indicacions, tot i que l'Ajuntament mantñe que l'activitat de passejada dels emissaris reials no comporta cap risc, l'Ajuntament està obligat a complir la normativa.