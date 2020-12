L'arribada dels Reis d'Orient a Igualada només es podrà seguir per Internet o televisió

L'arribada dels Reis d'Orient a Igualada només es podrà seguir a distància. Així ho ha anunciat aquest dimarts al vespre la Comissió organitzadora de la cavalcada dels Reis d'Igualada a través d'un comunicat, que ha detallat que faran un programa especial a partir de les vuit del vespre que s'emetrà simultàniament pel canal de Youtube dels Reis i per la televisió local.

Els Reis seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i per la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. La Comissió també deixa clar que enguany els patges no repartiran els regals per les llars de la ciutat, un dels trets característics de la cavalcada de la capital de l'Anoia, degut a les restriccions derivades per la contenció de la covid-19.

A través d'un comunicat, la Comissió dels Reis d'Igualada explica que, un cop s'acabi el programa televisiu –que es gravarà des de l'interior de l'Ajuntament i des de diversos punts de la ciutat-, es llançaran coets que il·luminaran el cel d'Igualada. Tot seguit, sonaran les notes de l'himne 5 de Gener (Himne dels Reis d'Igualada) i també les de l'himne del Patge Faruk. A partir d'aquest moment, asseguren, "hi haurà el repartiment més màgic que hi ha hagut a Igualada".

A causa de les restriccions per la pandèmia, la Comissió explica que enguany els patges no podran anar casa per casa repartint els regals. Aquest és un dels trets diferencials de la cavalcada igualadina. "Tot i que els patges no pugin a les llars, els regals i obsequis que la mainada han demanat a les seves cartes es faran visibles a les cases de la nostra ciutat", asseguren.

La cavalcada d'Igualada s'ha celebrat de forma ininterrompuda durant 80 anys, des de 1940. La de 2021 serà, per tant, la 82a seguida. La Festa de Reis d'Igualada és la més antiga de Catalunya, data de 1895. S'han celebrat cavalcades des de 1899, amb l'excepció dels anys de guerra i els primers anys de la II República, quan la festa tenia un altre format.