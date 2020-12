Les obres de l'enllaç a la Ronda Sud d'Igualada començaran l'estiu que ve amb un cost de 13,5 milions

Imatge virtual de com serà el nou pont sobre el riu Anoia per enllaçar amb la Ronda Sud

Imatge virtual de com serà el nou pont sobre el riu Anoia per enllaçar amb la Ronda Sud | ACN

L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat aquest dimecres que les obres de l'enllaç a la Ronda Sud començaran l'estiu que ve, tindran un cost de 13,5 milions d'euros i es preveu que el període d'execució sigui de 18 mesos. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de les obres del projecte, que abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Es tracta d'una intervenció que comportarà una important transformació de la part sud de la ciutat, que inclourà una construcció d'un pont sobre el riu Anoia amb forma d'espina, que connectarà amb la ronda del Rec.

El nou accés que es construirà captarà al voltant de 6.000 vehicles diaris, un fet que permetrà descongestionar altres accessos que actualment queden saturats en determinades franges horàries. La regidora d'Urbanisme, Carlota Carner, ha qualificat el projecte "d'estratègic i transcendent" i l'ha emmarcat en un seguit d'intervencions que afectaran directament l'actual aspecte de la zona del Rec.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat detallen que el projecte abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. L'enllaç estarà format per dues rotondes i un vial d'un quilòmetre. En concret, aquest vial tindrà dos carrils, un per cada sentit, de 3,5 metres d'amplada i dos vorals d'un metre cadascun.

Dos ponts sobre la riera Garrigosa

El traçat inclou dues estructures per salvar la riera Garrigosa, primer, un pont amb una longitud d'uns 26,5 metres i el riu Anoia, després, amb un viaducte d'uns 115 metres en tres vans de 55, 35 i 25 metres. La seva tipologia és de pont mixt continu d'acer i llosa de formigó superior amb arc central de 55 metres i tirants amb xapa metàl·lica verticals entre el cos central i l'arc metàl·lic superior.

Així mateix, es projecta un pas superior per donar continuïtat al camí de la Fassina. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d'Igualada. En concret, amb el carrer del Rec, a l'altura del carrer Misericòrdia mitjançant una rotonda.

Per tal de connectar la xarxa urbana d'Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia pel seu marge dret, s'han previst voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent en el riu.

Redistribució de trànsits

La ronda Sud d'Igualada té sis quilòmetres de longitud i discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda té dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud. Així, per exemple, els conductors que accedeixen a la ronda per Vilanova del Camí han d'arribar a l'enllaç de Sant Maure (en sentit est–oest) i després circular per la C–37z per l'interior de la xarxa viària urbana fins arribar al centre d'Igualada. Aquesta actuació comportarà una redistribució dels trànsits a l'entorn de la ciutat d'Igualada i alliberarà de trànsit de pas l'interior del nucli urbà.