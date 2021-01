La pluja i la covid no impedeixen que els infants d'Igualada entreguin la carta al Patge Faruk

La primera pluja del 2021 no ha impedit que els nens i nenes d'Igualada hagin lliurat la carta als Reis d'Orient al Patge Faruk. Aquest any la Comissió dels Reis ha descentralitzat l'acte, que tradicionalment se celebra al Teatre Municipal l'Ateneu, i ha creat nou punts distribuïts per tota la ciutat. D'aquesta manera es garanteix que no es creïn grans aglomeracions de persones d'acord amb les mesures sanitàries de prevenció dels contagis de covid-19, donat que es demana a les famílies que visitin la carpa més propera a casa seva, on hi ha el Patge Faruk i dos ajudants més. Cada any es reben unes 2.000 cartes de nenes i nenes, en la que es considera la festa tradicional més important de la localitat.

La tradició marca que el dia 1 de gener els petits han de dur la carta al Patge Faruk, i aquest any no podia ser diferent. Tot i el xàfec que ha caigut a primera hora, l'organització ha mantingut el muntatge de les carpes, que ja s'havien habilitat tenint en compte les inclemències meteorològiques previstes per aquest primer dia de l'any, sobretot el fred.

La festa que envolta l'arribada dels Reis d'Orient arrenca el dia 28 de desembre, quan tradicionalment es rep el Patge Faruk, segueix el dia 1 de gener amb l'entrega de les cartes i acaba el dia 5, amb la cavalcada i el posterior repartiment de regals a les cases, amb un miler de patges distribuïts arreu de la ciutat. Aquest any, però, les mesures sanitàries han obligat a fer canvis, i ja d'entrada la recepció del Patge Faruk es va fer al pavelló de Les Comes, en un format molt més reduït al que s'organitza de manera habitual.

Tot i que la carta es dona tradicionalment amb un acte al Teatre Municipal l'Ateneu, aquest any també s'ha hagut de modificar el format. "S'han distribuït estratègicament nou carpes per arribar als infants de tota la ciutat, on el patge parla a distància i els dona l'auca", explica Ramon Muntané, membre de la Comissió dels Reis d'Igualada.

Precisament per la pluja i el fred previstos, les carpes s'han ubicat en llocs on es pogués passar el matí de la millor manera possible. Les mesures sanitàries derivades de la prevenció de contagis de coronavirus també ha fet que s'habilitin aquests punts en places i espais oberts, on s'hi ha organitzat passadissos amb tanques i s'ha garantit que es mantenia la distància entre les famílies.

"Ha prevalgut la salut de les persones", destaca Muntané, que assenyala que aquesta és la festa tradicional més important de la localitat. És per aquest motiu que es va treballar per mantenir un esdeveniment que a les cases s'espera amb il·lusió.

D'aquesta manera, els espais han obert a les 10.30 h i fins les 14.00 h, tot i que ens punts com el de la parròquia de la Sagrada Família ja hi havia cua abans de les 10.00 h. El xàfec que s'ha produït en els primers compassos de la cita amb el patge, però, han reduït les cues, si bé un cop passada la pluja s'han tornat a formar fileres.

Les famílies han aplaudit la iniciativa, i reconeixen l'esforç fet per l'organització i l'Ajuntament. "Estem passant una època delicada, i s'agraeix que s'hagi fet arribar la il·lusió del Patge Faruk als nens", destaca Aitor Sánchez, que ha acompanyat els seus fills a veure l'emissari dels reis d'Orient a la plaça de Cal Font.

També s'ha posat de manifest que descentralitzant la cita es generen menys cues, fet que agilita la visita. "Tothom té el Patge Faruk a casa i no ha d'anar ni lluny ni fer cues com les que es feien a la Rambla", afegeix Elena Bernabé, una mare que també s'ha apropat a la plaça de Can Font.



Canvis de cara al dia 5

Les mesures sanitàries també han obligat a repensar el dia 5 de gener, el dia gran pel que fa a la festa, amb la tradicional cavalcada i el posterior repartiment de regals a les cases. "Aquest any la cavalcada se substitueix per un missatge a les 20.00 h per televisió, i el repartiment a les cases no es podrà fer, però sí que hi haurà la màgia dels Reis d'Orient, que arribaran igualment a totes les llars", destaca Muntané.