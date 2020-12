Els Reis d'Igualada només es podran veure a la pantalles

La cavalcada dels Reis d'Igualada no es podrà veure en directe. Només es podrà seguir a través del canal de YouTube i Canal Taronja. La Comissió organitzadora de la cavalcada dels Reis d'Igualada farà un programa especial a partir de les vuit del vespre.

Els Reis seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i per la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Els patges no repartiran els regals per les llars de la ciutat, un dels trets característics de la cavalcada de la capital de l'Anoia, degut a les restriccions derivades per la contenció de la covid-19. La cavalcada, de fet, no es fa perquè no es pot fer, perquè en el darrer decret de confinament el Govern de la Generalitat ho va prohibir de manera explícita.

A través d'un comunicat, la Comissió dels Reis d'Igualada explica que, un cop s'acabi el programa televisiu –que es gravarà des de l'interior de l'Ajuntament i des de diversos punts de la ciutat-, es llançaran coets que il·luminaran el cel d'Igualada. Tot seguit, sonaran les notes de l'himne 5 de Gener (Himne dels Reis d'Igualada) i també les de l'himne del patge Faruk. I a partir d'aquest moment, la festa ja és una qüestió de les famílies. A causa de les restriccions per la pandèmia, la Comissió explica que enguany els patges no podran anar casa per casa repartint els regals. Aquest és un dels trets diferencials de la cavalcada igualadina. «Tot i que els patges no pugin a les llars, els regals i obsequis que la mainada han demanat a les seves cartes es faran visibles a les cases de la nostra ciutat», asseguren.