El patge Faruk i els seus ajudants es reparteixen per rebre cartes a tota la ciutat

El patge Faruk i els seus ajudants van recollir ahir centenars de cartes dels infants d'Igualada. No hi va fer res que a primera hora plogués a la capital de l'Anoia.

Aquest any la Comissió dels Reis ha descentralitzat l'acte, que tradicionalment se celebra al Teatre Municipal l'Ateneu, i ha creat nou punts distribuïts per tota la ciutat. D'aquesta manera es va garantir que no es creessin grans aglomeracions de nens i famílies tot respectant les mesures sanitàries de prevenció dels contagis de covid-19. A les famílies se'ls va demanar que visitessin la carpa més propera a casa seva, on hi ha el patge Faruk i dos ajudants més. Cada any es reben unes 2.000 cartes de nens i nenes, en la que es considera la festa tradicional més important de la localitat.

La tradició marca que el dia 1 de gener els petits han de dur la carta al patge Faruk, i aquest any no podia ser diferent. Tot i el xàfec que va caure a primera hora, l'organització ha mantingut el muntatge de les carpes, que ja s'havien habilitat tenint en compte les inclemències meteorològiques previstes per a aquest primer dia de l'any, sobretot el fred.

La festa que envolta l'arribada dels Reis d'Orient arrenca el dia 28 de desembre, quan tradicionalment es rep el patge Faruk, segueix el dia 1 de gener amb l'entrega de les cartes i acaba el dia 5 amb la cavalcada i el posterior repartiment de regals a les cases, amb un miler de patges distribuïts arreu de la ciutat. Aquest any, però, les mesures sanitàries han obligat a fer canvis, i ja d'entrada la recepció del patge Faruk es va fer al pavelló de les Comes, en un format molt més reduït, però en tres sessions per intentar que el poguessin veure el màxim possible de nens.

En la jornada d'ahir de recollida de cartes «ha prevalgut la salut de les persones», segons van explicar fonts de l'organització. D'aquesta manera, els espais van obrir de les 10.30 h a les 14.00 h. En alguns punts, com el de la parròquia de la Sagrada Família, ja hi havia cua abans de les deu.

Les famílies van aplaudir la iniciativa i van reconèixer l'esforç fet per l'organització i l'Ajuntament. «Estem passant una època delicada, i s'agraeix que s'hagi fet arribar la il·lusió del patge Faruk als nens», destacava Aitor Sánchez, que acompanyava els seus fills a veure l'emissari dels Reis d'Orient a la plaça de Cal Font.

També es va posar de manifest que descentralitzant la cita es generen menys cues, fet que agilita la visita. «Tothom té el patge Faruk a casa i no ha d'anar lluny ni fer cues com les que es feien a la Rambla», afegia Elena Bernabé, una mare que també s'ha apropat a la plaça de Can Font.

El que no es podrà fer és la cavalcada. En cap format, perquè estan expressament prohibides pel Procicat. Hi haurà un missatge per YouTube i pel Canal Taronja a les vuit del vespre del dia 5.