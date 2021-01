Les empreses dels sectors metal·lúrgic i químic de l'Anoia han acabat el 2020 amb una lleu activitat i amb poca previsió d'incrementar-la els primers mesos d'enguany. Amb tot, estan convençuts que cal mirar «amb optimisme» nous nínxols de mercat i posen l'esperança que passada la tercera onada de la pandèmia es pugui reactivar el consum, segons resumeixen fonts de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), que han mantingut recentment entrevistes amb ambdós sectors per avaluar-ne la situació.

Les empreses coincideixen que amb els ERTO i l'ajuda dels ICO han pogut aguantar el cop, tot i que a ritmes desiguals. Lamenten, però, «la gestió de les ajudes i el suport de l'administració, que ha deixat desprotegides i desemparades les empreses, sobretot les pime», segons expliquen fonts de la UEA. Els costos han pujat, afirmen, i «ha quedat especialment tocada la gestió comercial».

Tot i que després de l'estiu ambdós sectors van poder reprendre l'activitat, van seguir l'any amb «fortes limitacions» i «condicionats», asseguren, ja no només per la pròpia situació sectorial, sinó per ser proveïdors de productes i serveis de sectors que han rebut més forta l'estocada, com pot ser el motor i el curtit.

Químics i metal·lúrgics veuen nous nínxols de mercat en els sectors alimentari, farmacèutic, serveis, paperer i l'orientació cap a servei, i no tant de producte o material, i l'obertura a nous perfils de clients. També confien en les exportacions, que cap al mercat asiàtic «estan força més vives que a l'àmbit europeu», i semblen divisar «una relocalització d'empreses que pot permetre una lleu recuperació o lleu reactivació industrial», asseguren.