El PSC d'Òdena defensa que Can Morera sigui un polígon industrial

El socialista Francisco Guisado, a l'oposició a l'Ajuntament d'Òdena, i fent grup de govern amb Junts al Consell Comarcal de l'Anoia, confia que el futur pla urbanístic industrial de la Cona d'Òdena «reculli la zona del Pla dels Ametllers i Can Morera, ja que és l'espai idoni per fer-hi aquest projecte tecnològic que ens permetrà liderar la transformació digital i ubicar la Conca al mapa a escala internacional». Es tracta de 200 hectàrees de terreny, que, segons Guisado, podria acollir la nova indústria 4.0. Seria un polígon engegat per la iniciativa privada mitjançant un centre de dades de gran capacitat alimentat amb energies renovables per garantir el màxim autoconsum i l'autogeneració.

L'exalcalde socialista recorda que l'any 2009 es va arribar a un consens per a la construcció d'un polígon de gran format a Can Morera i que va quedar recollit en el PDUCO i en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC). Però aquesta possibilitat ha aixecat una forta oposició a la Conca d'Òdena.

La Generalitat, a través dels seus consellers, s'ha compromès públicament que l'Incasòl compri els terrenys. L'any 2017, l'aleshores conseller Rull va anunciar que la redacció del PDU d'abast supramunicipal serviria per classificar i ordenar diversos sectors per acollir activitats econòmiques: un de més de 300 hectàrees, al nord d'Igualada, que permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions, i un altre de sectors discontinu, que en total abasta un àmbit de 43 hectàrees, a l'oest d'aquesta ciutat.

Guisado també ha recordat que en el darrer ple d'aquesta legislatura del Parlament de Catalunya va votar a favor d'una moció que insta el Govern de la Generalitat a destinar en els propers quatre anys 1.000 milions d'euros per fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnologia i el coneixement, en sectors estratègics com l'automoció i la seva transformació digital, la intel·ligència artificial, les biotech i la indústria 4.0. I a fer plans específics per a la revitalització de l'economia al territori, amb un especial interès al Penedès, l'Anoia i l'Ebre, comarques molt perjudicades per l'atur i la falta d'horitzó indus- trial.