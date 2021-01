Detecten a Igualada falsos patges reials que vulneren les restriccions

La comissió encarregada de la Cavalcada de Reis ja va anunciar que quedava suspesa així com qualsevol activitat relacionada amb aquesta tradicional celebració. En conseqüència es farà un programa especial per Youtube i el Canal Taronja Anoia perquè els infants ho puguin seguir des de casa. El programa inclourà un missatge del Patge Faruk que donarà pas a l'encesa de focs artificials en diferents indrets de la ciutat. No hi haurà, doncs, repartiment de regals per les cases.

Malgrat aquestes restriccions, l'ajuntament ha tingut constància a través de xarxes socials d'unes suposades comitives formades per dos patges disposats a visitar domicilis particulars. Castell s'ha mostrat molt contundent tot dient que contravenen completament les normes de seguretat i posen en risc la salut de les persones. Davant això, ha assegurat que es "perseguiran" aquesta pràctica amb "contundència" i demanen la col·laboració ciutadana per combatre el que consideren una "greu irresponsabilitat".

L'alcalde ha acabat la intervenció demanant a la Generalitat més mesures per poder combatre un gener que serà "molt complicat". Ho ha dit unes hores abans que el Govern anunciés el tancament municipal i la restricció d'algunes activitats a partir del 7 de gener i durant deu dies.

Noves restriccions a Igualada



L'Ajuntament d'Igualada limitarà fins al 15 de gener l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Només podran utilitzar-les els esportistes professionals i aquells que participen en competicions oficials d'àmbit estatal i internacional. Durant aquest període també se suspèn l'activitat a la via pública per no "afavorir" la transmissió del virus. Ho ha detallat aquest dilluns l'alcalde, Marc Castell, que ha alertat de la "progressió ascendent" dels contagis. També s'ha anul·lat el Casal de Nadal que havia de començar aquest dilluns. D'altra banda, el consistori ha cedit al Servei Català de la Salut un terreny annex al CAP Igualada Urbà per instal·lar un mòdul prefabricat per a l'activitat assistencial.

Durant la compareixença, l'alcalde ha detallat les principals dades d'evolució de la pandèmia. "Hi ha un salt en positivitat" dels pacients atesos a urgències i als ambulatoris,ha dit Marc Castells. A tall d'exemple ha explicat que de cada 100 PCR fetes, 12 donen positiu de mitjana, una dada "alarmant" si bé no s'ha arribat al nivell de març i d'octubre, però que ara també toca "prendre decisions".

Pel que fa a risc de rebrot, aquest dilluns se situa a 672, quan aquest diumenge era de 566. I el risc de transmissió és d'1,16, quan el dia abans era d'1,09. A més, les dades de CatSalut indiquen que Igualada és la segona ciutat catalana de més de 40.000 habitants amb més casos diagnosticats de positius de Covid-19 en els darrers catorze dies, amb una xifra de 576 per cada 100.000 habitants.

Castells també ha mostrat preocupació perquè, darrere aquesta tendència a l'alça de positius, hi ha les trobades familiars de Nadal i Sant Esteve i es temen que també afecti la celebració del Cap d'Any.



Mòdul prefabricat annex al CAP Igualada Urbà

En matèria assistencial, l'Ajuntament ha anunciat que cedirà al CatSalut un terreny annex al Centre d'Atenció Primària Igualada Urbà, situat a la zona d'estacionament de l'edifici 092, per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat. Anirà destinat a l'activitat assistencial en espais diferenciats per patologies atesa. Amb aquesta actuació es vol garantir la seguretat de professionals i ciutadans. El terreny on s'ubicarà el mòdul té una superfície de 61 m2 i la cessió d'ús és per a un període de divuit mesos.