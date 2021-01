L'activitat delictiva ha caigut el 20% a Esparreguera en els mesos de la pandèmia

Els fets delictius es van reduir el 20% a Esparreguera durant el 2020. El confinament i la reducció de la mobilitat per frenar els contagis de covid-19 apareixen com els efectes que han fet disminuir, de manera generalitzada, els delictes al municipi esparreguerí. D'altra banda, fins al mes de novembre es van interposar 597 sancions per infraccions relacionades amb l'incompliment de les restriccions

L'inspector en cap de la Policia Local d'Esparreguera, Josep Sánchez, ha explicat que els delictes que més es redueixen són els robatoris a domicilis, que es redueixen el 50%, mentre que s'incrementen notablement els robatoris a l'interior de vehicles, que augmenten gairebé el 60%. Des del mes de març fins al novembre s'han posat també 597 sancions per infraccions relacionades amb l'incompliment de les restriccions de la covid-19 al municipi, sent el mes de novembre el que va acumular més denúncies, un total de 173.

Els delictes han disminuït el darrer any al municipi de manera generalitzada. «Amb el confinament, la reducció de la mobilitat i el confinament nocturn, de gener a novembre, en relació amb l'any anterior, han baixat el 20% els delictes denunciats», segons va assegurar l'inspector en cap. Ell mateix va explicar que «es tracta d'un percentatge molt important i ens permet dedicar recursos a altres tasques».

En comparació amb el 2019 han baixat gairebé totes les tipologies delictives, amb alguna excepció, com són els robatoris a l'interior de vehicles, que creixen de manera important. «Els delictes contra el patrimoni han baixat el 25%; els robatori a domicilis, que l'any passat estaven en xifres molt altes, s'han reduït el 50%, i l'únic increment notable és en robatoris a l'interior de vehicles.