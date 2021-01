El pressupost municipal d'Igualada per a aquest any 2021 creix el 3%

L'Ajuntament d'Igualada inicia l'any amb una pressupost de 60,3 milions d'euros, que és el 3,2% més alt que l'anterior. El pressupost consolidat, que inclou les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d'Igualada, arribarà a 71,7 milions. Els comptes són la proposta del govern de Junts per Igualada (JxI), amb la incorporació dels punts que va demanar Igualada Som-hi per pactar un vot en blanc. Aquest vot era tan suficient com imprescindible per al govern de Marc Castells (JxI), ja que no té majoria absoluta.

En el darrer ple municipal, a banda del pressupost, també es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la restauració de façanes, amb l'abstenció de Poble Actiu. Uns altres dels acords que va progressar és el Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament d'Igualada i l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, aquests amb el suport de tots els grups.

També es va sotmetre a aprovació la rectificació i actualització de l'inventari de Béns de l'Ajuntament, Patrimoni Municipal del Sòl, Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada, l'entitat pública empresarial Igualada en Acció i societats de capital íntegrament públic. Només Poble Actiu es va abstenir. La resta de grups hi van donar suport.

Els representants polítics d'Igualada no van tenir dubtes en donar suport a l'ampliació dels contractes programa entre l'Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat en matèria de Serveis Socials i en relació amb l'impacte social de la pandèmia de la covid-19.

Un altre dels punts aprovats van ser les bases específiques dels ajuts socials de l'Ajuntament per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI), amb els vots a favor de Junts per Igualada, ERC, Igualada Som-hi i Ciutadans, i amb l'abstenció de Poble Actiu. L'Ajuntament també va avalar un crèdit amb Caixabank a favor del Consorci Sociosanitari d'Igualada, per valor de 400.000 euros. ERC i Poble Actiu s'hi van abstenir.