Calaf encarrila la posada en marxa de la recollida de la brossa amb el porta a porta

L'Ajuntament de Calaf està decidit a posar en marxa aquest 2021 el sistema porta a porta per a la recollida de les deixalles i n'està culminant els preparatius. En el darrer ple municipal, el consistori va aprovar -amb l'abstenció de Junts per Catalunya-Calaf i els vots en contra del GIC- l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis per a la implantació del servei. El regidor de Medi Ambient, Tomàs Agulló, va explicar totes les tasques que ja s'havien realitzat per desenvolupar i activar aquest model de recollida, com ara les reunions amb comerciants i escales de veïns per determinar els tipus de contenidors o el lloc on ubicar-los; l'elaboració d'una web i dels diferents materials divulgatius, com per exemple un imant de nevera amb el calendari de recollida i fulletons explicatius; la redacció del projecte de millora de la deixalleria i licitació de les obres; l' encàrrec del procés de construcció del camió de recollida i la contractació dels cubells amb xip que es repartiran.

Els dos grups de l'oposició van exposar els seus dubte amb relació a aquest sistema, perquè considerar que la recollida selectiva domiciliària no és el millor model i que, ara mateix, no li veien cap benefici, només una despesa econòmica. Agulló va fer referència a un missatge adreçat als alcaldes i alcaldesses per l'Agència Catalana de Residus, en què se subratllava que el porta a porta és el mètode «més adient i a mitjà termini permetrà aplicar una taxa justa». L'alcalde, Jordi Badia, hi afegia que les darreres dades mostren que els municipis que han implantat darrerament aquest sistema «han millorat moltíssim les dades de reciclatge».