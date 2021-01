Martorell aprova per a aquest any un pressupost que creix el 4,7% respecte del del 2020

L'Ajuntament de Martorell ha donat llum verd a un pressupost municipal per a aquest any de 41,5 milions d'euros, el 4,7% més respecte l'any passat. L'equip de govern el defineix com una eina «per superar la crisi, apostant pels serveis a les persones, el suport a petites i mitjanes empreses, l'increment de la inversió pública, el manteniment de la despesa i la congelació dels impostos i taxes». Per tot plegat, preveu tres línies d'actuació: mantenir la despesa als nivells de 2020 adaptant algunes partides a la nova realitat; congelar impostos i taxes en tots els àmbits i afegint-hi bonificacions, i promoure la reactivació econòmica a través de les inversions a la via i els espais públics.

La proposta de pressupost es va aprovar definitivament en el darrer ple municipal amb el suport de 18 dels 21 regidors, de les formacions de Junts per Martorell, PSC i ERC.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Martorell, Lluís Amat, va posar en relleu que es tracta d'un pressupost que «representa un punt d'inici, un document viu i canviant, perquè la feina comença ara, en l'inici de la reactivació i la recuperació del nostre poble després d'un any que tots volem oblidar quan abans millor". Un pressupost que, pel regidor, té com a llavor "el Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social de Martorell aprovat al juliol».

Amat va detallar que les línies mestres són «la reactivació econòmica i la protecció social, que s'entrecreuen». El regidor aposta per a que «la millor política social sigui que tothom tingui salut i feina, el nostre segell en aquest Pressupost. Ara més que mai, hem de preservar la salut i les necessitats bàsiques de tothom i garantir que l'activitat econòmica rutlli i faci girar la roda del benestar i la cohesió social». El regidor va dir que cal escoltar els martorellencs i donar resposta als reptes d'un 2021 que serà «difícil a nivell econòmic i social. Però tirarem endavant si som capaços de trobar el punt d'equilibri».