Olesa reforça la senyalització de l'illa de vianants per evitar sancions

El departament de Mobilitat de l'Ajuntament d'Olesa ha detectat un increment important de les sancions relacionades amb l'accés a l'illa de vianants del nucli antic. Tot i que les causes d'aquest augment són múltiples, s'ha decidit millorar en alguns punts concrets la senyalització per informar els conductors que s'està accedint a una zona d'accés restringit als vehicles.

El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, explica que el punt més conflictiu es troba a l'accés des del barri de les Planes, al carrer Garraf: «tot i que tota l'illa de vianants està correctament senyalitzada, en alguns casos en concret s'han detectat més incidències i es reforçaran aquests punts amb senyalització de pintura viària per alertar als conductors, perquè l'objectiu de l'illa de vianants no és sancionador sinó la pacificació del trànsit».

Una altra de les zones on se senyalitzarà més intensament és a l'aparcament que hi ha a tocar del Porxo de Santa Oliva. Aquí s'han registrat més sancions les darreres setmanes per part de vehicles que hi volien estacionar i hi entraven per l'accés restringit.

En aquesta línia, a més de la senyalització vertical que es van instal·lar a tots els accessos de l'illa de vianants del nucli antic, es farà un reforç en la senyalització horitzontal amb pintura viària que cridi l'atenció dels conductors amb l'avís d'inici i final d'aquesta àrea de circulació restringida només permesa a vehicles autoritzats.

Aquestes sancions s'interposen automàticament quan el vehicle és registrat per les càmeres amb lectura de matrícules que hi ha instal·lades a cadascú dels accessos.

L'illa de vianants del nucli antic es va activar a mitjans de setembre, després d'estar suspesa durant cinc mesos i mig per la pandèmia del coronavirus. Aquest sector d'accés restringit comprèn, pel nord, des del carrer de Santa Oliva cap al sud; des d'Anselm Clavé cap al nord; des de la riera de Can Carreras cap a l'oest i des del carrer Vall d'Aran cap a l'est.