L'Hospital d'Igualada es troba en situació «crítica» i suspèn activitat assistencial no relacionada amb la covid-19

L'Hospital Universitari d'Igualada ha entrat aquest dilluns en fase 4 i això obliga el centre a suspendre activitat assistencial no relacionada amb la covid-19. El director assistencial de l'hospital, Jordi Monedero, ha alertat en declaracions a Ràdio Igualada que la situació del centre és "crítica" i que es podrien repetir imatges com les del passat mes de març "amb llits a les sales d'espera de consultes externes per donar cobertura a tota la patologia covid". Actualment al centre hi ha 72 persones ingressades a planta i una desena a l'UCI. La previsió amb què treballa l'hospital és que en les pròximes setmanes pugui haver-hi fins a 120 pacients ingressats amb covid-19.

Monedero ha dit que en aquests moments tot just s'està "al començament de la fase 4" i, per tant, "l'activitat reduïda és poca". El director assistencial ha especificat que només es mantindrà la cirurgia urgent, l'oncològica i aquella cirurgia que no requereix ingrés. A més, també ha explicat que s'han hagut de traslladar dos pacients a les UCIs de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau de Barcelona.