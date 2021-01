Els grallers dels Moixiganguers graven un disc amb la música castellera

Els Grillats, la colla de grallers de la colla castellera dels Moixigangers d'Igualada, han gravat un disc que recull les peces que interpreten en les seves actuacions. «La música dels Moixiganguers d'Igualada. 25è aniversari 1995-2020» és el títol que es pot veure a la portada de l'àlbum. Com s'indica en el títol, és un treball per commemorar el primer quart de segle del grup, que durant el 2019 es va consolidar com una de les formacions castelleres cridades a ser entre les grans del panorama català.

En la seva fundació, la colla va establir com a Toc de castells dels Moixiganguers d'Igualada un fragment de la partitura de la Moixiganga d'Igualada que va recollir Gabriel Castellà l'any 1905. I el mateix any 1995 es va crear un «Himne de la colla»? amb música de David Riba i Garcia i lletra d'Alba Comellas i Vila-Puig.

La colla incorpora altres melodies al seu repertori recollides per Gabriel Castellà, per Joan Amades i per Joan Tomàs a començaments de segle XX com són el «Toc de gralla per acompanyar el petit de l'espadat a un balcó», la «Diana de la Moixiganga»? i el «Toc de processó» de Sant Bartomeu a Igualada. Tanca el disc l'»Himne de la Colla».

Els Moixiganguers han explicat que el disc es va gravar entre el mes setembre i desembre de 2020, ja en plena pandèmia. L'àlbum es pot comprar a través del correu electrònic moixiganguers@moixiganguers.cat i es pot trobar a les plataformes digitals més reconegudes. com son spotify, youtube o itunes, entre d'altres.

La interpretació musical ha anat a càrrec de Xavier Claramunt Cantarell, Imma Garcia Ortiz, Marta Canet Basas, Maria Claramunt Cantarell (a les gralles dolces); Joan Mas López, a la gralla baixa; i Joan Baliu Mas, al timbal.

El tècnic de gravació en l'edició del disc ha esat Pau Vinyoles Romo (So.Cat) i el productor, Ivó Jordà Álvarez. També hi ha intervingut Helena Aparisi Martí (disseny), Maria Claramunt Cantarell (textos), Mar Solé Méndez (correcció) i Pau Corcelles Hontoria (fotografies).

El disc s'inclou dins dels actes i accions que es volien dur a terme per la programació de celebració del 25è aniversari, condicionat per la covid.